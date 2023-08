Pronostic Toulouse PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Toulouse – PSG, Mbappé plus fort que la data

Pour son retour dans l’élite, Toulouse s’est illustré en obtenant facilement son maintien mais également en remportant la Coupe de France. Cette seconde saison, souvent la plus difficile pour les clubs fraichement promus, s’annonce chargée avec l’accumulation des rencontres en raison de l’ajout des matchs européens (C3). Cet été, le club haut-garonnais a vécu le départ de plusieurs éléments cadres essentiels lors du retour dans l’élite puisque les Spierings, Dupé, Dejaegere, Ratao ou van den Boomen sont partis vers de nouvelles aventures. De plus, en désaccord avec sa direction, Philippe Montanier a lui aussi été remercié. Comme souvent, le TFC s’en est remis à la data pour attirer pas mal de joueurs, mais a aussi surveillé de près Magri, très bon avec Bastia la saison passée. Malgré tous les changements intervenus, Toulouse a réussi sa première en s’imposant à la Beaujoire face au FC Nantes (1-2). Menés au score, les Toulousains ont renversé le match grâce à Aboukhlal et Nicolaisen.

En face, le Paris Saint-Germain a vécu certainement son été le plus agité depuis l’arrivée des Qataris. En effet, le club de la capitale est en train de vivre une mue avec le retour espéré de l’institution au premier plan. Ce changement intervient également après la non prolongation de contrat de Kylian Mbappé, qui a mis Paris dans l’embarras. Puni dans un premier temps, le capitaine de l’équipe de France vient de sortir du loft et sera disponible pour le déplacement au Stadium. Arrivé cet été pour redonner une identité de jeu au PSG, Luis Enrique est ravi du retour de la star parisienne. En effet, pour sa première au Parc des Princes, son équipe a largement dominé Lorient mais a manqué de tranchant dans les derniers 20 m. Avec Mbappé et le recrutement de Dembélé, Paris possède encore plus d’éléments capables de faire la différence devant. Si le PSG sort vainqueur de cet été, Mbappé et son coup de force auront certainement permis au club de la capitale de retrouver une identité. Après le départ de Messi et Neymar, Verratti est également proche de la sortie, ce qui marquerait une véritable cassure avec le passé. Les Asensio, Ugarte, Ndour, Kang-in Lee, Skriniar, Hernandez, Gonçalo Ramos sont désormais les nouvelles faces du club de la capitale. Boosté par le retour de Mbappé et le recrutement de Dembélé, Paris devrait décrocher sa première victoire face à Toulouse après son nul face à Lorient la semaine passéée.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

