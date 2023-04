Pronostic Toulouse Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Toulouse accroche un Lyon irrégulier

Toulouse sort d’une excellente semaine au cours de laquelle le club haut-garonnais a accroché une place en finale de la Coupe de France en dominant Annecy (1-2) et en faisant un grand pas vers le maintien en Ligue 1. En effet, sur la lancée de leur qualification, les Toulousains se sont imposés sur la pelouse de Montpellier (1-2) avec une nouvelle réalisation de Dallinga (sa 12e depuis l’entame de saison) et un but victorieux de Chaibi, déjà décisif à Annecy. Calé en 12e position, le TFC compte 12 unités d’avance sur le premier relégable et aura certainement besoin de 2-3 points supplémentaires pour s’assurer de rester en Ligue 1. Au regard de ce qu’il a produit cette saison, le TFC a largement sa place dans l’élite. Les hommes de Montanier vont vouloir rapidement prendre les points manquants pour ensuite se tourner vers la finale de Coupe de France face à Nantes.

En face, Lyon pourrait avoir des regrets dans cette fin de saison. 7e en championnat, l’Olympique lyonnais avait l’opportunité de se racheter en Coupe, mais ne s’est pas montré à la hauteur de l’événement en demi-finales face au FC Nantes (1-0). Sur le papier, le club rhodanien possédait pourtant un effectif supérieur, mais n’a pas su mettre le mordant nécessaire pour se défaire de Canaris qui étaient, eux, totalement engagés dans leur match. Ce résultat est d’autant plus frustrant que quelques jours auparavant, l’OL avait signé une très belle prestation au Parc des Princes face au PSG (victoire 0-1). Mécontents de leur équipe, certains groupes de supporters lyonnais ont même boycotté la rencontre face à Rennes. Comme souvent, l’OL a montré un nouveau visage bien plus performant pour s’imposer tranquillement face à des Bretons dans le dur (3-1). Lors de cette rencontre, les buts ont été inscrits par les cadres Lacazette (son 18e but de la saison !) et Tolisso, passés au travers à Nantes, et par la pépite Barcola, tous 3 formés au club. Capable du meilleur comme du pire, Lyon pourrait perdre de nouveaux points face à une équipe toulousaine soulagée d’avoir décroché sa place en finale de la Coupe de France.

