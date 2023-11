Pronostic Toulouse Le Havre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Toulouse et le Havre se neutralisent ?

Auteur d’une saison incroyable l’an passé, Toulouse avait à la fois tranquillement assuré son maintien et également remporté la Coupe de France. Grâce à ce succès, la formation haute-garonnaise dispute l’Europa League où elle avait bien débuté avec un nul face au leader de Jupiler League, l’Union Saint-Gilloise et une victoire contre LASK. Jeudi dernier, les Pitchounes n’ont reine pu faire à Anfield face au grand favori du groupe, Liverpool (5-1). En Ligue 1, le TFC s’accroche et compte actuellement 11 points, soit 2 de plus que le premier relégable, Metz. Toulouse se signale avec une accumulation de matchs nuls avec pas moins de 5 en 10 journées, seul Rennes fait mieux avec 6 partages de points, tandis que le Havre est également pas mal dans son domaine avec 5 matchs de parité. Lors de la dernière journée, les partenaires de Restes, le portier espoir tricolore, ont subi une déculottée à Montpellier (3-0). A domicile, Toulouse reste sur un 1-1 face à Reims et n’a pas perdu dans son Stadium cette saison.

Champion en titre de L2, Le Havre se bat bien pour son grand retour en L1. Parmi les plus petits budgets de l’élite, le HAC souffre mais parvient pour le moment à ne pas tomber dans la zone rouge. Après avoir perdu contre Lille (0-2) et Marseille (3-0), le Havre s’est repris en partageant les points contre Lens et Metz (0-0). Cela fait tout de même 4 matchs que les protégés d’Elsner et Bodmer n’ont pas marqué. Et en déplacement, les Normands n’ont toujours pas décroché la moindre victoire. Ce dimanche, cette rencontre entre deux formations assez proches et collectionnant les nuls pourraient se terminer sur un résultat de parité. Avantage tout de même à Toulouse invaincu au Stadium et qui face à une équipe havraise assez inoffensive.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

