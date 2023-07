Pronostic Suède Afrique du Sud : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde féminine

La Suède en toute logique face à l’Afrique du Sud

Demi-finaliste du dernier Mondial (il y a quatre ans en France) et du dernier Euro (l’été dernier en Angleterre), la Suède fait partie des nations pouvant espérer quelque chose sur cette Coupe du Monde 2023. Faciles vainqueur de leur groupe de qualifications pour ce Mondial en devançant notamment l’Irlande (elle aussi qualifiée ici), les Suédoises ont préparé la compétition par trois amicaux disputés contre des grosses équipes, pour deux matchs nuls face à l’Allemagne (0-0) et la Norvège (3-3), et une défaite face aux Danoises entretemps (0-1).

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, l’Afrique du Sud est la championne d’Afrique en titre. En effet, les SudAfs ont remporté leur première CAN de l’histoire en 2022. Problème pour l’Afrique du Sud, elle se déplace en Océanie sans sa capitaine et joueuse majeure Janine Van Wyk (blessée), et elle a eu du mal dans ses derniers matchs amicaux. Après deux défaites consécutives face à la Serbie (3-2) et au Botswana (0-5), non-qualifiés tous deux pour ce Mondial, l’Afrique du Sud a dominé le Costa Rica (2-0), battu 3-0 en une mi-temps par l’Espagne pour son entrée dans ce tournoi. Alors que la Zambie a pris une fessée samedi face au Japon, l’Afrique du Sud pourrait aussi chuter assez nettement face à une équipe suédoise qu’elle n’a jamais battue.

► Le pari « Victoire Suède à la mi-temps et fin de match » est coté à 1,38 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 176€ (276€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Suède – Afrique du Sud :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le pronostic Suède Afrique du Sud détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Les primes vont-elles gâcher le Mondial féminin ?