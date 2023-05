Pronostic Stuttgart Hambourg : Analyse, cotes et prono du Barrage de Bundesliga

Stuttgart prend une option face à Hambourg

Dans ces ultimes moments de la saison en Allemagne, les derniers verdicts vont être révélés avec la finale de la Coupe d’Allemagne et les playoffs pour la Bundesliga. Ce barrage met aux prises deux clubs historiques du foot allemand avec Stuttgart opposé à Hambourg. Les Rouges ont terminé en 16e position de Bundesliga et sont donc contraints de disputer les barrages. Stuttgart peut s’en vouloir car il avait son destin en mains lors de la dernière journée mais n’a pas pu faire mieux qu’un nul face à Hoffenheim (1-1). Lors de cette rencontre, les Roten ont su rapidement réagir après l’ouverture du score des partenaires de Kramaric. Si Stuttgart s’était imposé samedi dernier, il aurait été maintenu et n’aurait pas eu besoin de disputer ce barrage. Depuis son retour dans l’élite il y a 3 ans, Stuttgart a dû batailler l’année dernière en finissant en 15e position avec le même nombre de points que le barragiste (mais une différence de buts favorable). Cette année, la formation allemande n’a pas connu la même réussite et doit passer par les playoffs. Pour conserver sa place dans l’élite, Stuttgart compte évidemment sur le soutien de son public lors de ce match mais aussi sur sa belle fin de saison (1 seule défaite lors des 8 dernières journées).

En face, Hambourg va devoir se remobiliser après le scénario fou du week-end dernier. En effet, le HSV pensait avoir obtenu la montée directe en Bundesliga grâce à son succès à Sandhausen (0-1) car dans le même temps Heidenheim était mené à l’entrée du temps additionnel à Regensbourg. Les supporters hambourgeois ont même envahi le terrain avant que l’improbable ne se passe avec le renversement de situation de Heidenheim qui a inscrit 2 buts au bout du temps additionnel pour décrocher la montée. Finalement 3e et donc barragiste, Hambourg a connu un ascenseur émotionnel intense et va devoir repartir sur des bases saines pour affronter Stuttgart. A l’instar des Souabes, le HSV recherche son lustre d’antan puisque le club vient de passer sa 5e saison en Bundesliga 2 après plus de 50 ans consécutifs dans l’élite. En forme, Hambourg a fini sur 3 succès consécutifs face à Regensbourg, Greuther Furth et Sandhausen. Les hommes forts de cette équipe sont l’attaquant Glatzel, meilleur réalisateur du club (19), le milieu batave Ludovit Reis ou le milieu slovaque Benes. Dans cette affiche, Stuttgart devrait profiter du coup psychologique reçu par Hambourg et de son public pour remporter cette 1re manche.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

