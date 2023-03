Pronostic Sochaux Grenoble : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Sochaux garde le rythme face à Grenoble

La course à la Ligue 1 bat son plein puisque Sochaux, Bordeaux et Metz se livrent une lutte de tous les instants pour prendre la 2e place. La formation sochalienne vient de laisser de précieux points en route en concédant deux matchs nuls de rang mais sils affrontaient de solides morceaux. Tout d’abord, les Sochaliens ont été tenus en échec à d’Ornano face à Caen (1-1). Ensuite, le week-end dernier, les hommes d’Olivier Gueguan recevaient Bordeaux dans le choc de la journée. Dominateurs dans l’ensemble, Sochaux s’est retrouvé mené au score mais a rapidement recollé grâce à son capitaine Weissbeck (score final 1-1). Les Sochaliens ont raté une belle opportunité de repasser devant leur adversaire et doivent pour le moment se contenter de la 3e place avec 1 point de retard sur les Girondins. La force sochalienne vient de son attaque, la meilleure de Ligue 2 avec 43 buts inscrits.

En face, Grenoble est en 6e position et abat certainement l’une de ses dernières cartes lors de ce déplacement à Sochaux. En effet, en s’imposant dans le Doubs, le GF38 pourrait revenir à 2 points de son adversaire. Mal embarqué la saison passée, le club isérois progresse sous la houlette de Vincent Hognon. Les Grenoblois ont en plus connu un passage compliqué avec 4 journées sans la moindre victoire. Battu à Dijon (1-0) il y a 15 jours, les partenaires de Brice Maubleu se sont repris contre Annecy (2-1) le week-end dernier, sans se montrer particulièrement brillant et face à une équipe qui enchaîne les défaites en L2. Poussé par son public de Bonal, Sochaux veut renouer avec le succès lors de la réception d’une équipe de Grenoble loin d’être au meilleur de sa forme.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

