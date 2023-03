Pronostic Sochaux Bordeaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Pronostic Bordeaux Sochaux : Le choc pour Bordeaux

Désireux de vite retrouver les joies de l’élite, Bordeaux est dans la course pour s’adjuger la montée cette saison. Les Girondins se reposent sur l’un des effectifs les plus jeunes du Vieux Continent mais affichent dans le même temps de belles promesses. Légèrement décrochés par Le Havre au classement (7 points de retard), les coéquipiers de Vital Nsimba sont en revanche 2es de Ligue 2 et espèrent conserver cette position jusqu’à la fin du championnat. Poussif depuis la reprise du Mondial, le club au scapulaire a rassuré ses supporters récemment en parvenant à enchaîner 2 succès de rang, contre le Paris FC (2-1) et à Amiens lundi dernier (1-2). Emmené par une jeune garde talentueuse (Mwanga, Bokele, Bakwa) et des leaders affirmés (Barbet, Nsimba), Bordeaux se repose sur un effectif de qualité qui lui permet de croire en la montée. David Guion doit faire des choix pour composer son 11 de départ. Cela se matérialise par une forte concurrence à tous les postes et notamment entre Maja et Badji pour occuper la pointe de l’attaque.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match

⇒ ⇒ Cliquez-ICI pour en profiter ⇐ ⇐

De son côté, Saint-Etienne vit une saison galère pour son retour en Ligue 2. A l’image de son adversaire du jour, la formation forézienne a été reléguée de l’élite l’an passé mais l’adaptation a été très difficile. Mal en point, les Verts se sont récemment donnés de l’air au classement en alignant 4 succès d’affilée, série en cours. Cette belle dynamique leur permet d’occuper aujourd’hui le 15ème rang de la Ligue 2 avec 7 points d’avance sur la zone de relégation. Les hommes de Laurent Batlles semblent avoir fait le plus dur pour éviter une nouvelle catastrophe. Ils devraient vivre une fin de championnat sans grand enjeu si ce n’est celui de préparer au mieux la saison prochaine. Dans son stade, Bordeaux peut décrocher une précieuse victoire ce samedi afin de conforter sa bonne position au classement et de prendre sa revanche sur Saint-Etienne qui l’avait battu lors de la phase aller à Geoffroy-Guichard.

► Le pari « Victoire Bordeaux » est coté à 2,15 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 215€

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce pronostic Bordeaux Saint-Etienne :

– 100€ de Bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Bordeaux Saint-Etienne encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Le Havre frappe un grand coup à Bordeaux, Saint-Étienne creuse encore