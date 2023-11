Pronostic Saint-Etienne Pau : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Saint-Etienne repart de l’avant face à Pau

L’ASSE fait partie des formations de Ligue 2 qui vise le retour dans l’élite. Actuellement, le club du Forez est dans son plan de marche puisqu’il occupe la 5e place du classement avec 3 points de retard sur le 2e, Angers. Cependant, les Verts sont aussi dans la ligne de mire d’Ajaccio ou Guingamp qui veulent se mêler aux playoffs. Battu lors des 2 premières journées, la bande à Battles avait parfaitement redressé le navire pour aligner 10 journées sans la moindre défaite. Ensuite, les Stéphanois se sont fait surprendre à domicile contre le Paris FC (0-1) et ont subi une lourde défaite à Auxerre (5-2). Paradoxalement, la rencontre à l’Abbé-Deschamps fut plus encourageante que celle contre le club francilien. En effet, les Verts avaient montré de bonnes choses mais sont tombés face à une très bonne formation de l’AJA. Après ces 2 revers, l’ASSE s’est reprise en Coupe de France en s’imposant à Bourg en Bresse (0-3) avec notamment un doublé de Charbonnier, qui n’avait toujours pas trouvé le chemin des filets. Pas toujours brillant à Geoffroy-Guichard, Sainté doit montrer un visage conquérant pour se relancer dans la course à la montée.

En face, Pau réalise une entame intéressante et se retrouve dans la 1re partie du classement (9e) avec 19 points, à 5 points des Verts. Comme souvent depuis leur retour en L2, les Béarnais s’appuient sur leurs prestations à domicile pour performer. 14 des 19 points pris l’ont été au Nouste Camp. En déplacement, les Palois se sont seulement imposés 1 fois pour 2 nuls. Lors de la dernière journée, Pau nous a offert un match incroyable, à la maison, face à Angers (4-4) en égalisant notamment dans le temps additionnel par Boutaib. L’expérimenté attaquant a retrouvé des couleurs avec le club béarnais, et compte déjà 5 buts inscrits. Devant son public, Sainté devrait retrouver les joies du succès face à des Béarnais qui ont eu du mal à s’imposer en Coupe de France la semaine passée face à une petite équipe (0-1) et qui est en difficultés en déplacement.

