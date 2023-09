Pronostic Rennes Maccabi Haïfa : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Ludovic BLAS of Rennes during the French Ligue 1 Uber Eats soccer match between Lens and Rennes at Stade Bollaert-Delelis on August 20, 2023 in Lens, France. (Photo by Baptiste Fernandez/Icon Sport)

Rennes débute bien face au Maccabi Haïfa

Le Stade Rennais est ambitieux lors de cette nouvelle saison que ce soit en Ligue 1 ou en Europa League. La formation bretonne connait pour le moment une entame poussive. Bien partis, les Rouge et Noirs avaient largement battu Metz (5-1) lors de la 1ère journée, mais ils signé depuis 4 matchs nuls face à Lens (1-1), Le Havre (2-2), Brest (0-0) et Lille (2-2). Suite à ce résultat, les Rennais se retrouvent en 8e position avec seulement 4 points de retard sur le leader monégasque. Bruno Génésio n’est pas satisfait du début de ses protégés et compte sur cette rencontre européenne pour lancer une dynamique. Cet été, la formation rennaise a opéré un recrutement judicieux avec les arrivées de Matic, Le Fée, Blas, Yildirim ou Rieder. En revanche, le coach rennais ne peut pas s’appuyer sur Kalimuendo, blessé avec les Espoirs, ou encore Terrier, qui est en phase de reprise. Le week-end dernier, Rennes a été tout heureux de prendre un point face à Lille. Mené de 2 buts, les Rouge et Noirs sont revenus en fin de rencontre avec un Assignon, décisif sur les 2 buts. Ce jeudi, Rennes veut lancer sa campagne européenne par une victoire pour générer de la confiance.

La saison passée, le Maccabi Haïfa a remporté le championnat israélien avec 7 points d’avance sur l’Hapoël Beer Sheva. Contraint de disputer les qualifications de la Ligue des Champions pour pourvoir y retourner, le club israélien s’est imposé face à Hamrun, le Sheriff Tiraspol et le Slovan Bratislava mais s’est incliné lors du dernier tour face aux Young Boys de Berne. Sur la scène nationale, le Maccabi a remporté la SuperCoupe face au Beitar Jérusalem (3-1) à la reprise, mais connait un départ mitigé en championnat avec un succès sur l’Hapoël Jérusalem (1-2) et un revers sur la pelouse du Maccabi Petah Tikva le week-end dernier (3-2). Dans cette équipe, on retrouve des éléments comme Cornud, David, Chery ou Frantzdy Pierrot. L’ancien guingampais, blessé, devrait manquer ce déplacement en Bretagne. Déterminé à lancer une dynamique, Rennes devrait prendre le dessus sur le Maccabi Haïfa qui ne signe pas un très bon début de saison, notamment en déplacement avec 2 défaites sur ses 3 derniers matchs à l’extérieur. Annoncé titulaire demain, Gouiri devra se montrer sous peine de voir sa place dans le 11 rennais menacé.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

