Pronostic Reims PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Reims tient tête au PSG

Pas au mieux l’an passé, Reims s’est repris lorsque Will Still a été choisi pour diriger l’équipe. Néophyte, le technicien belge a redonné de l’allant aux Champenois qui ont fini dans la première partie de tableau. Cet été, la formation rémoise a opéré un recrutement intéressant et se montre très intéressante avec seulement 3 revers concédés face à Marseille, Brest et Monaco. Lors des 2 dernières journées, le club rémois a su dominer successivement Lorient (1-0) et le FC Nantes (0-1). Ces bons résultats ont permis aux Rémois de se hisser en 4e position du classement. L’an dernier, le club champenois avait posé des problèmes au club parisien en signant deux matchs nuls.

Mardi, le Paris Saint-Germain doit rapidement se reprendre puisqu’il a de nouveau affiché ses limites en déplacement en Ligue des champions. Alors qu’il avait l’opportunité de faire un pas vers les 8es, le club francilien n’a pas répondu aux attentes à San Siro face à l’AC Milan. À l’image de ce qu’il s’était produit à Newcastle, les Parisiens n’ont pas su élever leur niveau d’intensité lors de cette rencontre. À San Siro, les hommes de Luis Enrique ont perdu ce combat et par conséquent le match (2-1). En danger pour la qualif, Paris va devoir se reprendre lors de la réception de Newcastle. En attendant, en Ligue 1, Paris est sur une bonne dynamique avec 4 succès consécutifs, mais est toujours 2e. Le week-end dernier, le PSG s’est tranquillement imposé au Parc des Princes contre Montpellier (3-0) avec un Lee Kang-In très intéressant. En revanche, le PSG montre quelques signes de fébrilité en déplacement comme ce fut le cas à Brest (petite victoire 2-3), mais surtout à Toulouse (1-1) et Clermont (0-0). Solide, Reims va tenter de mettre à mal le PSG, qui aura à cœur de se racheter de son faux pas en Ligue des champions.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

