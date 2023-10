Pronostic Reims Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Reims – Monaco spectaculaire

Nommé en cours de saison dernière, Will Still avait surpris tout son monde en permettant à sa formation de réaliser un très beau parcours en championnat. Suite à ces bonnes prestations, le technicien belge a été maintenu à son poste. De plus, il a vu ses dirigeants lui offrir plusieurs recrues de choix avec les arrivées des Teuma, Nakamura ou Daramy. Battu au Vélodrome de Marseille (1-2) lors de la 1re journée, le club champenois a ensuite réagi en s’imposant consécutivement face à Clermont et Montpellier. Tenu en échec à Metz, le Stade Rémois s’est fait surprendre par une équipe brestoise très inspirée dans cette entame de championnat. Finalement, les partenaires de Foket se sont remis la tête à l’endroit en s’imposant lors des deux dernières rencontres : à Lille (1-2) et lors de la réception d’une pâle formation lyonnaise (2-0). Grâce à ce succès, Reims est remonté à la 3e place du classement avec un seul point de retard sur le leader qui n’est autre que l’AS Monaco. Ajoutons que la formation champenoise propose un jeu très plaisant comme le confirme son total de 13 buts inscrits, ce qui en fait la 3e meilleure attaque du championnat derrière Monaco et le PSG.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, Monaco occupe actuellement la place de leader du championnat. Séduisant depuis l’arrivée d’Adi Huttter, le club du Rocher mérite sa place. Solide lors des 1ères journées, la formation monégasque avait connu un coup d’arrêt dans le derby face à Nice (0-1). Cependant, lors de cette rencontre, le nouvel attaquant monégasque Balogun a raté deux penaltys face au portier niçois. Le week-end dernier, les partenaires de Ben Yedder disputaient un autre gros test face à Marseille. Dans une rencontre très plaisante, Monaco s’était montré le plus ambitieux pour s’imposer malgré quelques absences importantes. Déjà privé d’Embolo, l’ASM a récemment perdu Caio Henrique pour de longs mois tandis que Golovin était suspendu (de retour ce samedi). Ces indisponibilités ont permis aux Akliouche de saisir brillamment leur chance (doublé) et Balogun de retrouver confiance après ses ratés niçois (buteur). Toujours invaincu en déplacement, Monaco nous a offert 3 matchs riches en buts loin de ses bases, à Clermont (2-4), Nantes (3-3) et Lorient (2-2). A l’instar de ces résultats, cette confrontation à Reims s’annonce agréable et il est fort probable de voir plusieurs buts dans cette rencontre.

► Le pari « les 2 équipes marquent » est coté à 1,45 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 190€ (290€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « plus de 3,5 buts » est coté à 2,25 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 350€ (450€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Balogun ou Akliouche buteur » est coté à 1,92 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 284€ (384€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Reims – Monaco :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Freebets en Bonus avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Reims Monaco détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Reims douche Monaco