Pronostic Real Madrid Union Berlin : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Le Real Madrid en patron face à l’Union Berlin

Eliminé en demi-finale de la Ligue des Champions par Manchester City, le Real Madrid est bien déterminé à récupérer sa couronne européenne. La Maison Blanche est également en chasse d’un nouveau titre sur le plan national puisqu’elle avait vu le FC Barcelone de Xavi s’imposer l’an passé. Fortement désiré par le Brésil, Carlo Ancelotti a décidé d’aller au bout de son contrat pour certainement prendre les rênes de la Seleção à la fin de cet exercice. En revanche, cet été, le club a perdu son dernier ballon d’or, Karim Benzema, parti en Arabie Saoudite. Dans le sens des arrivées, la formation madrilène a misé sur la pépite anglaise Jude Bellingham grand artisan, de l’excellente entame de saison du Real qui a remporté tous ses matchs de championnat. Cependant, les Merengue ont souvent dû lutter pour s’imposer. L’ancien du Borussia Dortmund n’a pas tardé à confirmer les espoirs placés en lui. Rapidement installé dans la peau d’un leader suite à la blessure de Vinicius, Bellingham en est à 5 buts en 5 matchs avec le Real. La Maison Blanche s’est successivement imposée face à Bilbao (0-2), Almeria (1-3), le Celta (0-1), Getafe (2-1) et le week-end dernier contre la Real Sociedad (2-1). Malmenés par les Basques, les Madrilènes s’en sont sortis grâce à des réalisations de Valverde et du joker Joselu, à chaque fois servis par Fran Garcia dont le retour au bercail semble avoir été un choix important. Ce départ parfait est encore plus impressionnant quand on sait que le club madrilène doit faire sans les Vinicius, Courtois, Militao et Guler, qui sont tous sur le flanc.

En face, l’Union Belrin dispute pour la 1ère fois de son histoire cette Ligue des Champions. La saison dernière, la formation allemande avait réussi à se hisser en 8e de finale de l’Europa League mais s’était inclinée face à l’Union Saint Gilloise. La formation berlinoise a su en revanche terminer en 4e position de Bundesliga devant des équipes comme le Bayer Leverkusen, l’Eintracht ou le Borussia Mönchengladbach. Cet été, l’équipe d’Urs Fischer s’est montrée active pour se renforcer avec le recrutement des Gosens, Leite, Volland, Tousart, Bonucci, ou les prêts d’Aaronson et Fofana. Bien rentré dans sa saison, le club berlinois s’est facilement imposé face à Mayence (1-4) et contre Darmstadt (1-4). La suite fut en revanche plus délicate avec deux revers de rang contre Leipzig (0-3) et Wolfsbourg (2-1). L’ancien intériste Gosens s’est très rapidement intégré et a déjà inscrit 3 réalisations alors qu’il évolue dans un rôle de piston. A domicile et auteur d’un début de saison parfait, le Real devrait lancer cette campagne européenne par un succès face aux novices berlinois.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

