Pronostic Quevilly-Rouen Pau : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Pau stoppe les ardeurs de Quevilly Rouen

Auteur d’un bon exercice l’an passé, Quevilly Rouen connait une reprise délicate. En effet, l’équipe entrainée par Olivier Echouafni a dû attendre la 9e journée pour décrocher son 1er succès en Ligue 2. En effet, lors de la dernière journée, le club normand a profité des difficultés dunkerquoises pour s’imposer dans le Nord de la France (0-1) sur une réalisation de Soumano. Ce succès n’a pas été suffisant pour permettre à QRM de quitter la place de lanterne rouge mais l’a rapproché du premier non relégable, qui se trouve seulement à 2 points. Quevilly Rouen compte surfer sur cette victoire pour se relancer dans la course au maintien mais fera face à une opposition plus relevée ce samedi.

En effet, Pau est en forme à l’orée de se déplacer en Normandie puisque le club est 8e. La formation béarnaise s’est imposée contre Bastia (1-4) et a confirmé le week-end dernier contre Amiens (1-0) sur un penalty de Saivet. Pau est ce que l’on peut appeler une équipe de « coups ». Elle sait profiter des opportunités de s’imposer lorsqu’elles se présentent, et parvient à se maintenir depuis 3 ans comme cela. Habituellement plus performant dans son stade, le club palois reste en déplacement sur un nul à Auxerre et sur un succès à Bastia, deux places où il est assez compliqué de prendre des points. Ce samedi, le club béarnais pourrait mettre un coup de frein aux ardeurs normandes en accrochant au moins le point du match nul.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

