Pronostic Quevilly-Rouen Bastia : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Quevilly Rouen enchaine face à Bastia

Cette confrontation entre Quevilly Rouen et Bastia intéresse la lutte pour le maintien. QRM souffre puisqu’il est englué dans la zone rouge depuis l’entame de saison. Actuellement, la formation normande se trouve à l’avant-dernière position du classement avec 5 points de retard sur Bastia, premier non relégable. Arrivé pour succéder à Echouafni, Jean-Louis Garcia a pour mission de sauver le club. Le technicien est conscient qu’en cas de succès ce samedi, son équipe réaliserait une bonne opération. Lors des dernières semaines, Quevilly n’avait pas été récompensé de ses efforts malgré des prestations intéressantes face à Guingamp et Angers. Finalement, QRM a tenu tête à Grenoble (1-1) avant de frapper fort face à Laval (2-4) le week-end dernier. Malheureusement pour le club normand, ses adversaires pour le maintien se sont également révoltés lors de cette journée.

Ce fut notamment le cas de Bastia. En effet, au plus mal, la formation corse a décidé de stopper l’aventure avec Brouard et introniser Lilian Laslandes. L’ancien attaquant débutait avec un derby face à Ajaccio à Furiani. Le nouvel arrivé peut se réjouir car ses hommes ont pris le dessus sur l’ACA sur une réalisation de l’attaquant Alfarela. Cette victoire est importante car elle permet au Sporting de compter 3 points d’avance sur le 1er relégable. En revanche, la formation corse est la pire équipe à l’extérieur et a d’ailleurs perdu 4 de ses 5 derniers déplacements. En regain de forme, Quevilly Rouen devrait prendre le dessus sur une équipe bastiaise en difficulté loin de son île.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

