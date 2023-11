Pronostic PSV Lens : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue des Champions

Pour cette 4e journée de Ligue des Champions, ZEbet vous propose de récupérer un bonus de 100€ DIRECT. Et nous, on vous propose nos pronostics PSV – Lens

Nos pronostics PSV – Lens

Un PSV leader en Eredivisie, dernier en C1

2e de son championnat l’an passé derrière le Feyenoord, le PSV vise cette saison un titre qui lui échappe depuis 2018 et réalise une excellente entame d’Eredivisie. En effet, le PSV signe un carton plein en championnat avec 11 victoires en autant de journées, ce qui lui permet de compter déjà 7 points d’avance sur l’AZ Alkmaar son 1er poursuivant. Le week-end dernier, les partenaires de Boscagli se sont baladés à domicile contre Heracles (6-0). A la suite de cette victoire, la formation batave affiche un bilan exceptionnel de 45 buts inscrits pour 5 concédés. Sur la scène européenne, le PSV a subi une lourde défaite à l’Emirates face à Arsenal (4-0). Ensuite, les Néerlandais sont passés tout proche de la défaite à domicile face au FC Séville (2-2), égalisant dans le temps additionnel. Finalement, le PSV a également partagé les points avec Lens lors d’un match aller assez équilibré (1-1). Dernier de cette poule, le club entraîné par l’ancien Lyonnais Peter Bosz n’a pas dit adieu à la qualification puisqu’il n’a que 3 points de retard sur son adversaire du soir, Lens.

Lens solide à défaut d’être victorieux

Le Racing Club de Lens se montre très régulier depuis son retour en Ligue 1 et, l’an passé, le club nordiste est même parvenu à finir sur le podium, à la 2e place du classement. Grâce à cette position, la formation lensoise dispute la Ligue des Champions où elle affiche un visage très intéressant. En effet, les Sang et Or ont tout d’abord accroché un match nul à Séville (1-1) face au dernier vainqueur de l’Europa League. Ensuite, la bande à Franck Haise a réussi un exploit en s’imposant contre Arsenal (2-1) dans un Bollaert en feu. Finalement donc, les Nordistes ont partagé les points avec le PSV (1-1) lors de la dernière journée. Si Arsenal bat de nouveau Séville dans le même temps, le Racing ferait une belle opération pour la qualif’ en obtenant un résultat positif aux Pays-Bas. Mieux en Ligue 1 depuis le démarrage de la C1, les Lensois sont invaincus lors des 6 dernières journées mais accumulent les nuls, 3 lors des 4 derniers matchs, et sont seulement 10es au classement. Sur cette période, les partenaires de Brice Samba se sont appuyés sur leur solidité pour accrocher des résultats (3 clean sheets sur les 4 derniers matchs) mais leurs matchs sont plus ouverts en C1.

Le PSV toujours sans Lang

En dehors des absents habituels du PSV, seul Noa Lang va manquer ce match, lui qui avait été déjà absents à l’aller. Les éléments clés de cette formation que sont les Benitez, Ramalho, Dest, Veerman, Bakayoko, Lozano ou de Jong seront bien présents. Eindhoven possède un effectif de qualité, notamment sur le plan offensif puisque les Tillman, Saibari ou Vertessen sont également capables de rentrer en cours de rencontre. En face, Franck Haise aligne souvent le même XI en Ligue des Champions. Le technicien lensois privilégie l’expérience en titularisant Mendy au milieu de terrain pour accompagner Abdul Samed. Pour le reste, la défense est toujours composée du trio Gradit, Danso et Medina, et les rôles de pistons sont dévolus à Frankowski et Machado. Offensivement, Haise part avec Sotoca pour accompagner Wahi, tandis que Fulgini et Thomasson sont en balance pour le dernier poste.

Les compositions probables pour ce PSV – Lens:

PSV: Benitez – Teze, Ramalho Silva, Boscagli, Dest – Tillman, Schouten, Veerman – Bakayoko, De Jong, Lozano (ou Lang). Lens : Samba – Gradit, Danso, Medina – Frankowski, Mendy, Abdul Samed, Machado – Sotoca, Wahi, Fulgini.

Un test pour Lens

Face à une formation d’Eindhoven obligée de prendre des risques, Lens s’attend à vivre un match compliqué qui pourrait terminer avec des buts des deux côtés comme à l’aller D’autant que le PSV enchaîne les buts habituellement à la maison. Invaincu depuis 9 rencontres, le Racing affiche un visage solide qui devrait lui permettre de pouvoir ramener un résultat de ce déplacement. Capitaine de cette équipe, Brice Samba a souvent été impérial et a permis le bon parcours des siens. Capable de se projeter rapidement vers l’avant, le club nordiste pourrait profiter des espaces laisses par le PSV pour contre-attaquer. Avec un Wahi en verve dans cette C1 (2 buts sur les 2 derniers matchs), la recrue phare de l’intersaison Wahi en marquant lors des 2 derniers matchs. Face à une équipe du PSV qui n’a pas encore gagné dans ce groupe, Lens a les cartes pour au moins faire match nul à Eindhoven et envisager les 8es de finale.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

