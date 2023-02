Pronostic PSV Eindhoven FC Séville : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Le FC Séville résiste au PSV Eindhoven

Tombeur de l’AS Monaco lors des tours préliminaires de la Ligue des champions, le PSV avait ensuite chuté contre les Rangers. Rebasculé en Ligue Europa, le club néerlandais s’est contenté de la deuxième place de son groupe derrière Arsenal. Depuis la reprise, le PSV rencontre des difficultés, comme le montre son maigre bilan de 3 victoires lors des 8 dernières journées. À la suite de ce mauvais passage, les protégés de Ruud van Nistelrooy se trouvent en 4e position avec 6 points de retard sur le leader, Feyenoord. Le week-end dernier, le PSV a de nouveau été tenu en échec par Utrecht (2-2). Pour compenser le départ de Cody Gakpo à Liverpool, le club d’Eindhoven a attiré Fabio Silva qui cartonnait du côté d’Anderlecht. À ses côtés, on retrouvera l’ancien joueur du PSG Xavi Simons, l’expérimenté De Jong, le portier argentin Benitez ou le Français Boscagli enfin de retour d’une longue blessure. Malgré cet effectif de qualité, le PSV aura une mission compliquée face au FC Séville qui l’a largement dominé en Andalousie (3-0).

En effet, le club andalou se présente aux Pays-Bas avec un fort avantage de 3 buts acquis lors du match aller. Le retour de Jorge Sampaoli a permis à la formation sévillane de se relancer puisqu’elle se trouve désormais en 12e position de la Liga avec 5 points d’avance sur le premier relégable. Lorsque l’Argentin avait récupéré le club, il se trouvait dans la zone de relégation. À l’aller, les Sévillans ont confirmé leurs excellentes dispositions en prenant le dessus sur le PSV grâce à des réalisations d’En-Nesyri, d’Ocampos et de Gudelj. Le week-end dernier, les partenaires de Jesus Navas se sont contentés d’un nul sur la pelouse du Rayo Vallecano (1-1). Sampaoli s’appuie sur ses compatriotes champions du monde Montiel et Acuna, mais aussi sur le nouvel arrivé Gueye, qu’il avait connu lors de son passage à Marseille. Fort de son avance de 3 buts, le FC Séville devrait pouvoir opérer en contres pour assurer au moins un nul lors de cette rencontre. Avec cette avance, Sampaoli pourrait opérer du turnover et aligner Rafa Mir en pointe à la place de l’excellent En-Nesyri.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

