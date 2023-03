Pronostic PSG Nantes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Pronostic PSG Nantes : Paris logiquement dans le sillage de Mbappé

Champion de France en titre, le PSG caracole en tête de la Ligue 1 cette saison et compte aujourd’hui une avance confortable de 8 points sur son plus proche poursuivant. Ballottés à la suite d’une série de 3 défaites subies toutes compétitions confondues en février, les partenaires de Marquinhos ont retrouvé un peu de sérénité récemment. En effet, ils ont remporté leurs 2 derniers matchs disputés contre Lille (4-3) et surtout à Marseille le week-end dernier (0-3). Ces résultats ont redonné de la sérénité à l’entraîneur Christophe Galtier qui peut remercier Kylian Mbappé. L’international français semble inarrêtable en ce moment. En l’absence de Neymar, il affiche une belle complicité avec Leo Messi, en attestent ses deux doublés inscrits face à Lille et l’OM. Mercredi, le PSG se déplace sur la pelouse du Bayern Munich pour y disputer son 8e de finale retour de Ligue des champions et a besoin de continuer à reprendre confiance.

De son côté, Nantes devrait avoir beaucoup de mal à éviter une défaite au Parc des Princes ce week-end. Confortablement installés dans le ventre mou du classement, les hommes d’Antoine Kombouaré sont actuellement 13es de Ligue 1 et comptent 7 points de plus que le premier relégable. Lors des 2 dernières journées, ils ont rendu compte de certains manques en s’inclinant à Lens (3-1) et contre Rennes (0-1). Cette semaine, les Canaris ont en revanche confirmé leurs bonnes aptitudes en Coupe en s’adjugeant une place dans le dernier carré de la Coupe de France, aux dépens de Lens (2-1). Déjà victorieux sans aucune difficulté de Nantes cette saison (Trophée des champions et Ligue 1), le PSG ne devrait pas laisser passer l’opportunité de l’emporter ce samedi. Dans une superbe forme, Kylian Mbappé peut à nouveau se distinguer et, pourquoi pas, inscrire un nouveau doublé après ceux réalisés lors des 2 dernières journées.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

