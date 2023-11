Pronostic PSG Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le PSG tranquille face à Montpellier

Le Paris Saint-Germain lance cette 11e journée de Ligue 1 pour être prêt pour son choc face au Milan AC de mardi prochain en Ligue des Champions. Le club de la capitale connaît une entame assez irrégulière en termes de performance. Capable de surclasser l’OM en Ligue 1, le PSG a encaissé un lourd revers à Newcastle (4-0) en Ligue des Champions. Depuis cette claque, les hommes de Luis Enrique se sont bien repris en signant 4 victoires de rang toutes compétitions confondues. En Ligue 1, les Parisiens se sont notamment imposés à Rennes (1-3), Strasbourg (3-0) et le week-end dernier à Brest (2-3). Lors de cette dernière rencontre, les partenaires de Donnarumma ont mené de deux buts, grâce à leurs 2 hommes en forme, Zaïre-Emery et Mbappé. En revanche, ils ont connu un coup de mou en seconde période qui a permis à Brest de revenir au score (2-2). Finalement, le capitaine de l’équipe de France est parvenu à faire la différence pour offrir 3 points à son équipe mais aussi la 2e place du classement. Ce vendredi en cas de victoire, le PSG mettrait la pression sur le leader Nice qui reçoit Rennes.

Si le PSG est irrégulier, que dire de Montpellier ? La formation héraultaise a réussi quelques coups qui lui permettent de posséder 2 points d’avance sur le premier relégable (avec 1 match en retardà. Après avoir arraché une très belle victoire à Lorient (0-3), le MHSC s’est incliné à Nantes (2-0). Finalement, la bande à Michel der Zakarian s’est reprise en dominant largement Toulouse (3-0) avec un doublé de l’inévitable Adams (7 buts déjà. Ce succès est le premier obtenu par Montpellier à la maison (son match mené 4-2 face à Clermont est à rejouer) et intervient au meilleur des moments puisque la semaine passée, la formation héraultaise a été pénalisé d’un point et a en plus vu Sakho se battre avec son entraîneur. Ce vendredi, Montpellier n’aura rien à perdre au Parc des Princes face au PSG et va s’appuyer sur sa belle attaque pour tenter de mettre à mal la bande à Luis Enrique. Sur une bonne dynamique et avec un Mbappé en feu (10 buts), le PSG devrait remporter cette rencontre avant un déplacement important à Milan.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

