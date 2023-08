Pronostic Pau Paris FC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Pau enfonce le Paris FC

Pau dispute sa 3e saison consécutive en Ligue 2 depuis sa montée de National. Entraîneur des Béarnais jusque-là, Didier Tholot a été remplacé cet été par Nicolas Usaï. Pour sa première sur le banc des Palois, le nouvel arrivé s’est ravi du succès des siens face à l’un des grands favoris pour la montée, Bordeaux (3-0). Parfaitement rentrés dans leur match, les Béarnais ont fait la différence au quart d’heure de jeu avec des buts coups sur coups de Saivet, Georges et de la recrue Boutaïb, tandis que Kamara brillait dans les cages en repoussant notamment un penalty. En déplacement à Caen lors de la 2e journée, Pau s’est incliné face à une équipe normande ambitieuse sous la houlette de Jean Marc Furlan. Lors de cette rencontre, le défenseur Kanté a été exclu et manquera donc la réception du Paris FC.

En face, le Paris FC a été l’un des clubs les plus ambitieux de L2 ces dernières saisons, atteignant notamment les playoffs à plusieurs reprises. L’an passé, le club francilien a raté son exercice, et semble ne pas s’en être remis. Lors de l’intersaison, le club a décidé de nommer Stéphane Gili à la place de Thierry Laurey. Discret sur les objectifs du club, les dirigeants parisiens espèrent en tout cas une réaction de leurs joueurs lors de ce déplacement à Pau. En effet, le club parisien s’est incliné lors des 2 premières journées sur le même score de 2-0 face à Caen et Grenoble. Lors de ses 2 rencontres, le PFC s’est à chaque fois retrouvé en infériorité numérique avec l’expulsion de Gaudin contre Caen et celle du capitaine Mandouki face aux Isérois. Ce dernier manquera donc le voyage à Pau. En grande difficulté, le Paris FC pourrait subir une nouvelle défaite face à des Palois souvent performants dans leur Nouste Camp.

