Pronostic Paris FC Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Paris FC enfonce Troyes

Lors de l’intersaison, de nombreux suiveurs de la Ligue 2 auraient imaginé que cette opposition entre le Paris FC et Troyes intéresserait la course aux play-off. Il n’en est rien, car ces deux équipes luttent pour ne pas descendre. Mais, dans le dur lors de l’entame du championnat, le club francilien semble sur la bonne voie lors des derniers matchs. Le week-end dernier, les hommes de Stéphane Gili ont réalisé une excellente opération en s’imposant à Dunkerque (1-3), ce qui a permis aux Parisiens de sortir de la zone rouge. Cependant, rien n’est encore joué puisqu’ils possèdent seulement 1 point d’avance sur le premier relégable qui n’est autre que… Troyes.

De son côté, Troyes est le relégué de Ligue 1 qui s’en sort le plus mal. Malgré des résultats catastrophiques depuis son arrivée au club, l’Australien Kisnorbo est maintenu par City Group, au grand dam des supporters qui réclament son départ. En cas de faux pas ce samedi, la donne pourrait changer, car l’écart avec les non-relégables s’accentuerait. Après avoir enregistré 3 revers de rang, l’ESTAC a limité la casse lors des 2 dernières journées avec des nuls contre Valenciennes (1-1) et Concarneau (0-0), deux autres mal classés. En déplacement, Troyes ne s’est plus imposé depuis son succès à Strasbourg le 2 janvier dernier, en L1 donc. À domicile, le Paris FC devrait surfer sur sa victoire du week-end dernier pour s’éloigner de la zone rouge face à des Troyens qui n’ont gagné qu’1 seul match depuis le début de saison.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

