Pronostic Paris FC Caen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Caen redémarre de manière solide face au Paris FC

Ces dernières années, le Paris FC est annoncé chaque saison comme l’un des candidats à la montée mais a toujours manqué le coche. La saison dernière, les Parisiens ont livré un exercice sans consistance, calé dans le ventre mou du championnat. Suite à cette nouvelle désillusion, Thierry Laurey s’en est allé et a été remplacé par Stéphane Gili. Le nouvel arrivé a du pain sur la planche car il a perdu plusieurs éléments importants lors du dernier mercato. En effet, le vétéran Demarconnay a tiré sa révérence, tandis que les Kanté, Lefort, Bernauer, Boutaib ou Iglesias sont partis vers de nouvelles couleurs. La perte la plus notable reste celle de Morgan Guivalogui, auteur de 15 buts et qui a logiquement attiré l’œil d’une équipe de l’élite (Lens). Solide en début de préparation, le PFC a finalement perdu ses deux derniers matchs face à Versailles et Ajaccio.

En face, le stade Malherbe de Caen a misé sur un entraineur spécialiste des montées, Jean-Marc Furlan. Ce dernier est venu remplacer Stéphane Moulin qui n’est pas parvenu à atteindre l’objectif Ligue 1. Battu lors de ses 2 premiers matchs de préparation face au Havre et Ajaccio, le club normand a montré de bien meilleures dispositions ensuite en prenant le dessus sur Laval et en accrochant Quevilly Rouen. Si les Deminguet, Obiang, ou Cissé ont quitté le club, Caen a su conserver les Mendy (19 buts l’an passé), Court ou Brahimi. De plus, Furlan a fortifié son équipe avec les Ben Youssef et Henry. Souvent solide la saison passée, Caen pourrait signer un joli coup en ramenant un résultat de ce déplacement au Paris FC, qui a connu de nombreux mouvements à l’intersaison.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

