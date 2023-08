Pronostic Panathinaïkos OM : Analyse, cotes et prono du tour préliminaire de Ligue des Champions

100€ offerts en CASH pour parier sur Panathinaikos – OM

PMU Sport vous offre 100€ de bonus EN CASH sur votre 1er pari.

Ce qui veut dire que si votre 1er pari de 100€ est perdu, vous êtes remboursé de 100€ en ARGENT RÉEL et vous pouvez même retirer vos 100€ directement sur votre compte bancaire si vous le souhaitez !

C’est un bonus exceptionnel puisqu’en principe vous obtenez votre remboursement en paris gratuits, et non en CASH comme chez PMU.

Cliquez ici ou sur l’image ci-dessous pour vous inscrire chez PMU et profiter de 100€ en CASH.

Nos pronostics Panathinaikos – OM

► Le pari « Victoire OM » est coté à 2,05 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 205€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Victoire OM ou match nul et plus de 2,5 buts » est coté à 2,45 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 245€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Iliman Ndiaye buteur » est coté à 3,60 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 360€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

Le Panathinaïkos à la recherche du temps perdu

Equipe phare du championnat grec, le Panathinaikos a perdu de sa superbe puisqu’il n’a plus remporté un titre depuis la saison 2009/10. La saison passée, le Pana a longtemps cru pouvoir vaincre le signe indien mais a fini en 2e position derrière l’AEK Athènes en raison d’une fin d’exercice ratée. Contraint de passer par ces tours préliminaires de la Ligue des Champions pour avoir une chance de jouer la phase de poules, le club basé à Athènes a dominé lors de son entrée en lice les Ukrainiens de Dnipro-1 (5-3 en cumulé). Les Grecs avaient fait le taf lors du match aller (1-3) avant d’assurer au retour (2-2). Ce mercredi, le Pana’ compte sur le soutien de son public pour renverser l’Olympique de Marseille. A domicile, le Panathinaikos est toujours difficile à manœuvrer comme le montre son bilan de la saison passée avec un seul revers concédé en 18 réceptions.

L’OM veut retrouver la C1

Qualifié en Ligue des Champions la saison passée, l’Olympique de Marseille espère enchainer une 2e saison de rang dans la plus petite prestigieuse des compétitions européennes. Pour cela, le club olympien doit passer par ces tours éliminatoires, car les Marseillais ont seulement fini en troisième position de Ligue 1. L’arrivée de Longoria à la tête du club a apporté beaucoup de stabilité mais également un retour des ambitions. L’Espagnol n’a pas une mission facile puisqu’il a de nouveau fait face à un changement d’entraîneur, en l’occurrence celui d’Igor Tudor. Pour lui succéder, l’OM a misé sur Marcelino, un proche du dirigeant. Réputé pour être exigeant, l’entraîneur espagnol devrait apporter sa vision tactique au sein du club marseillais. Pour se préparer, Marseille a disputé plusieurs rencontres amicales avec des succès sur le Nîmes Olympique (2-0) et sur Waalwijk (0-1), mais également quelques écueils avec des revers face à Eupen (0-1) et la semaine passée face au Bayer Leverkusen (1-2). Face aux Allemands, Marcelino a aligné une équipe-type avec quelques belles promesses mais également certaines fragilités, notamment au poste de gardien de but, où les prestations de Pau Lopez interrogent.

Un Pana solide, Marseille avec ses recrues

Le Panathinaïkos possède dans ses rangs d’excellents joueurs comme le Brésilien Bernard. Passé par le Shakhtar ou Everton, le milieu brésilien est l’atout technique de l’équipe grecque. A ses côtés on retrouve d’autres valeurs sûres européennes comme le Néerlandais Tonny Vilhena, le Hongrois Laszlo Kleinheiser, l’Argentin Palacios, et le buteur Sporar. Arrivé du Sporting, l’attaquant slovène s’est signalé lors des barrages de la Ligue des Champions avec 3 buts inscrits face aux Ukrainiens. De son côté, l’Olympique de Marseille a réalisé un recrutement très intéressant sur le papier. Suite aux départs des Sanchez, Payet, ou Bailly, le club olympien a frappé fort avec les arrivées d’Ismaila Sarr, d’Aubameyang, de Kondogbia, de Renan Lodi et du prometteur Iliman Ndiaye. Très bon du côté de Sheffield en Championship, l’international sénégalais est un amoureux du club et une véritable histoire d’amour pourrait avoir lieu avec les supporters.

Les compos probables pour Panathinaikos – OM:

Panathinaikos : Brignoli – Kotsiras, Jedvaj, Magnusson, Juankar – Djuricic, Perez – Bernard, Vilhena, Palacios – Sporar

OM : Lopez – Clauss, Gigot, Balerdi, Lodi – Sarr, Kondogbia, Veretout, Ounahi – Aubameyang, Ndiaye

Un OM ambitieux et efficace

Ce mercredi, l’Olympique de Marseille s’attend à une chaude ambiance du côté d’Athènes face à une formation du Panathinaikos, qui aura pour elle l’avantage d’avoir déjà disputé deux rencontres officielles. De son côté, le club olympien s’est renforcé de manière importante pour être prêt pour ce choc, et notamment de manière offensive. Face à une formation du Pana’ qui a tout de même encaissé 3 buts face au Dnipro, Marseille devrait trouver les solutions pour casser le verrou grec. Avec les Sarr, Aubameyang et Ndiaye devant et plusieurs joueurs qui ont connu la C1 (Aubame, Lodio, Kondogbia, Veretout), l’OM semble disposer des ressources et de l’expérience pour repartir d’Athènes avec une victoire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Panathinaikos – OM:

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le pronostic Panathinaikos OM encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Ligue des champions : pas de déplacement à Athènes pour les fans de Marseille