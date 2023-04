Pronostic OM Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

L’OM retrouve le sourire au Vélodrome face à Troyes

Les prochaines journées s’annoncent cruciales pour le podium de Ligue 1 puisque le week-end prochain Marseille se déplacera à Lyon, tandis que le Racing Club de Lens recevra l’AS Monaco. La formation phocéenne, actuellement 3e au classement, est consciente qu’elle doit profiter de la venue de Troyes pour faire le plein de points, d’autant que Lens aura joué Paris samedi. Sur le papier, le club des Bouches-du-Rhône semble un cran au-dessus mais reste sur plusieurs contre-performances à domicile. En effet, la formation olympienne ne s’est plus imposée au Vélodrome en championnat depuis le 14 janvier et la réception de Lorient. Les résultats décevants à domicile coutent certainement la 2e place à Marseille. Le week-end dernier, la bande à Tudor, habituellement performante loin de ses bases, n’a pas réussi à casser le verrou lorientais (0-0). Suite à cette rencontre, le Croate a montré quelques signes d’agacement dans cette dernière ligne droite très chargée. Ce dimanche, l’OM compte sur le soutien de son public pour renouer avec la victoire à domicile. De plus, Tudor attend plus des Sanchez, Under, Malinovsky ou de la recrue Vitinha. Le Portugais, essayé deux fois en titulaire avec peu de succès, devrait démarrer sur le dépens aux dépens du Chilien Alexis (12 buts en L1).

Troyes avait réussi à se sauver l’an passé mais se rapproche d’un retour en Ligue 2 dans ce nouvel exercice. 18e, le club de l’Aube accuse 7 points de retard sur le premier non relégable, Brest. De plus, la formation troyenne est dans une spirale négative avec 13 journées sans le moindre succès. Le bilan de cette période est même catastrophique avec 3 nuls pour 10 revers. Lors des 2 dernières journées, l’ESTAC abattait certainement ses dernières cartes face à deux adversaires directs. Battu dans le derby face à Auxerre (1-0), Troyes a ensuite subi la loi de Clermont (0-2). Suite à ce dernier revers, les Troyens ont montré des signes de résignation. A noter que le club troyen souffre offensivement lors des dernières journées puisque lors de 3 des 4 derniers matchs, il a été incapable d’inscrire le moindre but. En quête de succès au Vélodrome, Marseille reçoit l’adversaire idéal pour se relancer avec une équipe troyenne qui se dirige tout droit en Ligue 2.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

