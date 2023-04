Pronostic Niort Caen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Caen condamne Niort

Après avoir frôlé de peu la relégation lors des dernières saisons, Niort semble cette fois condamné à descendre en National. En effet, à 7 journées de la fin, le club des Deux-Sèvres accuse 7 points de retard sur Valenciennes, première formation relégable. La dynamique actuelle ne permet pas d’entrevoir un éventuel redressement. En effet, les Chamois ont seulement pris des points à deux reprises lors des 8 dernières journées, lors de leur succès face à Pau (3-2) et le week-end dernier à Valenciennes (0-0). Cette dernière rencontre apparaissait comme l’un des derniers espoirs pour les partenaires de Boutobba. En se limitant à un nul face à la première équipe non relégable, Niort a raté l’opportunité de se rapprocher de son adversaire. Avant la réception de Caen, Niort reste sur 3 journées sans avoir inscrit le moindre but face à Saint-Etienne, Sochaux et donc Valenciennes.

De son côté, Caen rêve encore d’une montée même si cela paraît compliqué à envisager sérieusement. En effet, la formation normande est calée en 6e position avec 7 points de retard sur Bordeaux, second. Cet écart à 7 journées de la fin semble trop important à combler lors de ce sprint final, et cela d’autant plus que Bordelais, Messins et Sochaliens paraissent mieux armés. Néanmoins, le stade Malherbe finit sur une bonne note comme le prouve ses 3 victoires lors des 4 derniers matchs, dont celle du week-end passé en s’imposant face au Paris FC (3-1). Lors de cette opposition, l’attaquant Alexandre Mendy en a profité pour inscrire son 15e but de la saison. Performant en 2023 et face à une lanterne rouge peut-être résignée, Caen devrait décrocher une nouvelle victoire.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

