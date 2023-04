Pronostic Nice Clermont : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Clermont profite de la fatigue de Nice

Malheureusement pour l’OGC Nice, l’élimination sans gloire face au FC Bâle rend cette fin de saison insipide. Dans un stade comble, le Gym avait parfaitement lancé son quart de finale retour grâce à un Laborde toujours aussi énergétique. L’OGC Nice n’a pas ensuite fait la différence et a progressivement perdu le fil de la rencontre. Lors de cette rencontre, le club niçois n’a pas été aidé par un coaching de Digard surprenant. Sur la scène nationale, la formation azuréenne avait connu une entame poussive qui avait eu pour effet le licenciement de Lucien Favre. Avec les forces laissées en Conference League, Nice a perdu de sa fraîcheur en Ligue 1 où le club ne joue plus grand-chose après pourtant une belle remontée pour les premières semaines de Digard . En effet, les Aiglons sont en 9e position avec 16 points d’avance sur le 1er relégable et 10 de retard sur le dernier ticket européen. Depuis le retour des compétitions européennes, Nice n’y arrive plus en championnat avec 6 journées sans la moindre victoire, dont deux défaites de rang face au Paris Saint-Germain (2-0) et contre le stade Brestois (0-1).

De son côté, Clermont aura surpris tout son monde en faisant mieux que l’an passé. 11e, la formation auvergnate est assurée de rester en Ligue 1 à l’issue de la saison puisqu’elle possède 14 points d’avance sur Strasbourg. Calé dans le ventre mou du championnat, le club clermontois s’est même donné l’objectif de finir dans le Top 10. En forme, la formation auvergnate vient de remporter 3 matchs consécutivement face à des équipes de bas de tableau, Ajaccio, Troyes et Angers (2-1). Victorieux du SCO sur deux penaltys de Kyei et Cham, Clermont a vu Borges et Seidu être expulsés lors de cette rencontre. Ces deux éléments seront donc absents dans la Sud de la France. Pour les remplacer, Gastien pourrait aligner Zeffane ou Magnin. Lors de ses derniers matchs face à Nice, Clermont a plutôt bien réussi en s’imposant l’an passé à l’Allianz Riviera (0-1) et lors du match aller (1-0). En pleine confiance, Clermont pourrait accrocher au moins un nul face à des Niçois émoussés par leur 120 minutes européennes jeudi face à Bâle.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Pascal Gastien prolonge d’une saison à Clermont