Pronostic Newcastle Liverpool : Analyse, cotes et prono sur le match de Ligue 2

Liverpool accroche Newcastle

L’affiche de la 24e journée de Premier League nous amène à St James Park où Newcastle reçoit Liverpool. Depuis le rachat du groupe par un consortium saoudien, Newcastle fait partie des meilleures équipes anglaises. Avec des moyens très importants, les Magpies ont tout d’abord obtenu leur maintien l’an passé et luttent cette saison pour décrocher un ticket pour la prochaine Ligue des champions. Actuellement en 4e position, Newcastle a profité de sa régularité, mais aussi des défaillances comme celles de Chelsea et Liverpool pour s’installer dans le haut de tableau. Depuis le début de cette saison, la bande de Howe ne s’est inclinée qu’une seule fois en Premier League : lors du match aller à Anfield (2-1) en concédant le 2e but dans les dernières secondes de la partie. À noter cependant que Newcastle signe de nombreux matchs nuls, puisque la moitié de ces rencontres se sont terminées sur un score de parité. Ce fut d’ailleurs le cas lors des deux dernières journées face à West Ham (1-1) et sur le terrain de Bournemouth (1-1). Dans cette équipe, on retrouve Pope, Trippier, Botman, Willock, Isak, Saint-Maximin ou le virevoltant Almiron.

En face, Liverpool réalise un exercice décevant avec une 9e place à la clé. Les Reds comptent 9 points de retard sur leur adversaire du soir, mais ont un match en retard par rapport aux Magpies. En cas de succès ce samedi, la bande de Klopp pourrait effectuer une belle remontée au classement. Cependant, Liverpool vient tout juste de renouer avec la victoire en Premier League après avoir signé 4 journées sans la moindre victoire. En clôture de la journée précédente, les Reds se sont imposés lundi dans le derby face à Everton. Dominateur tout au long de la rencontre, Liverpool s’est logiquement imposé face aux Toffees (2-0). Le premier but du match est intervenu sur un coup de pied arrêté d’Everton repris par Tarkowski sur le poteau d’Alisson. Sur la contre-attaque parfaitement menée par Darwin Nunez, Mo’ Salah a ouvert le score. Ensuite, les Reds ont fait la différence au retour des vestiaires sur un service parfait de Trent Alexander-Arnold pour Gakpo, auteur de son 1er but sous ses nouvelles couleurs. En plus de cette bonne nouvelle, Klopp a vu Jota et Firmino revenir de blessure, et pouvait compter sur Van Dijk sur le banc des remplaçants. Outre le résultat, Liverpool a certainement livré l’un de ses meilleurs matchs de la saison en matière d’intensité. Si tout ne fut pas parfait, les Reds semblent être sur la voie du retour avec un Bajcetic impressionnant au milieu. En regain de forme, Liverpool pourrait au moins accrocher le point du nul face à Newcastle.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

