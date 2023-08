Pronostic Napoli Lazio Rome : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Napoli en champion face à la Lazio

Le Napoli a réussi une saison incroyable au cours de laquelle il a logiquement remporté le Scudetto. De plus, la formation napolitaine s’était hissée en quarts de finale de la Ligue des champions. À la suite du triomphe en Serie A, Spalletti a décidé de prendre du repos, ce qui a permis l’arrivée surprise de Rudi Garcia. Le coach français passé par la Roma a une lourde succession à assumer, sous le contrôle de l’imposant président De Laurentis. Parmi son effectif, le club italien déplore un départ notable, celui de Min-jae Kim. Dans le sens des arrivées, la formation napolitaine s’est attaché les services de Lindstrom, Cajuste ou Natan. Cependant, le véritable coup de force du Napoli aura été de conserver ses 2 pépites Osimhen et Kvaratskhelia. À l’instar de Lens en France, les Partenopei vont devoir s’adapter à leur nouveau statut. Leur entame de saison est rassurante concernant ce point, car Naples a dominé Frosinone (1-3) et Sassuolo (2-0). Sur la lancée de sa superbe saison, le Nigérian Osimhen a déjà inscrit 3 buts. Devant son bouillant public, la bande de Garcia va vouloir frapper un grand coup face à une formation comme la Lazio.

► Déposez 100€ et misez avec 200€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

En face, la Lazio fut tout simplement le dauphin du Napoli l’an passé. Sous la houlette de Sarri, les Laziale se sont montrés très réguliers pour terminer devant des formations comme l’Inter ou l’AC Milan. Cet été, le club romain a livré une préparation décevante avec plusieurs revers. Cette tendance s’est confirmée lors de l’entame de la Serie A, puisque les partenaires de Ciro Immobile ont perdu leurs deux premiers matchs face à des adversaires largement à leur portée, Lecce (2-1) et le Genoa (0-1). Au rayon des renforts, le club romain a misé sur le milieu japonais Kamada, l’ailier Isaksen ou le buteur Castellanos, tandis que le Marseillais Guendouzi vient d’arriver après des derniers mois compliqués à l’OM. Dans le sens opposé, un départ notable mais ultra-important, celui du serbe Milinkovic-Savic qui était prépondérant dans les résultats romains. En difficulté, la Lazio est sous pression avant ce déplacement sur la pelouse du champion en titre. L’an passé, les protégés de Sarri avaient réussi un petit exploit en s’imposant en terre napolitaine, mais semblent loin de pouvoir rééditer ce type de performance. Toujours impressionnants, Naples et Osimhen devraient enfoncer la Lazio et signer un 3e succès de rang.

► Le pari « Victoire Napoli » est coté à 1,55 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 210€ (310€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Osimhen buteur » est coté à 1,73 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 246€ (346€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Victoire Naples et plus de 2,5 buts » est coté à 2,32 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 364€ (464€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Napoli – Lazio :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Naples Lazio encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Naples assure face à Sassuolo, le Genoa surprend la Lazio