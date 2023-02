Pronostic Nantes Lens : Analyse, cotes et prono du quart de finale de Coupe de France

Pronostic Nantes Lens : Le Racing tombe le champion nantais

Cette opposition entre Nantes et le Racing Club de Lens est la seule confrontation entre deux formations de l’élite lors de ces quarts de finale de la Coupe de France. Victorieux de la Coupe de France la saison dernière, le FC Nantes est toujours en course pour conserver son titre. Pour en arriver là, les Canaris ont successivement dominé Virois, Thaon et, lors du tour précédent, Angers aux tirs au but. 13e de Ligue 1, le FC Nantes a en revanche vu son parcours s’arrêter en 16es de finale face à la Juventus avec un lourd revers au retour à la Beaujoire jeudi dernier (0-3). Auteur d’une bonne reprise, les hommes de Kombouaré connaissent quelques difficultés lors des dernières journées avec une défaite à… Lens (3-1) et le week-end dernier lors de la réception de Rennes (0-1). L’enchaînement des rencontres tous les 3 jours avait été préjudiciable lors de la 1re partie de saison et pourrait de nouveau l’être lors de cette dernière ligne droite pour un effectif limité. Lors du mercato, le FCNA s’est renforcé avec les arrivées de Mollet et de Delort. L’ancien Niçois n’a toujours pas trouvé le chemin des buts avec son nouveau club et a connu ses premiers sifflets de La Beaujoire.

En face, le Racing Club de Lens marque aussi le pas en Ligue 1 depuis la reprise. Toujours aussi performant à domicile, le club nordiste souffre loin de ses bases où il reste sur 6 journées sans la moindre victoire. Battus par Lyon (2-1) dans le Rhône, les hommes de Franck Haise ont de nouveau laissé des points en route le week-end dernier sur la pelouse de Montpellier (1-1). Les Lensois avaient pourtant ouvert le score par Fulgini, mais n’ont pas su conserver leur avance. En revanche, les Sang et Or sont systématiquement allés chercher leur qualification en Coupe de France loin de leur base avec des succès sur Linas-Montlhery, Brest et lors du tour précédent face à Lorient lors des tirs au but. La baisse de régime d’Openda est certainement pour beaucoup dans le moins bien actuel des Lensois. Déterminé à remporter cette Coupe de France, Lens pourrait profiter de la fatigue nantaise pour passer ce tour.

