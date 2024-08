Pronostic Montpellier Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Montpellier, la victoire de la stabilité face à Strasbourg ?

Montpellier a connu un exercice dernier irrégulier mais la formation héraultaisea rempli sa mission, à savoir assurer le maintien. En effet, les hommes de Michel der Zakarian ont fini à la 12e place avec 12 points d’avance sur la première formation relégable. Pour ce nouvel exercice, l’objectif semble être similaire à celui de l’an passé, conserver sa place dans l’élite. Dans une période fragile sur le plan économique avec de lourdes pertes au niveau des droits TV, le MHSC n’a pas opéré de recrutement. La formation montpelliéraine s’est attachée à conserver ses meilleurs éléments à l’image des Savanier, Adams, Al-Tamari ou Nordin. A noter que nous retrouverons également le récent médailliste d’argent des Jeux olympiques, Joris Chotard dans le groupe de Michel der Zakarian. Ce dernier pourrait être préservé lors de ce début de saison.

De son côté, la politique menée par Strasbourg depuis le passage sous pavillon américain est assez difficilement compréhensible. Après avoir misé sur Patrick Vieira, les dirigeants ont changé leur fusil d’épaule cet été en misant sur le méconnu Liam Rosenior qui officiait à Hull City. Ce dernier a pour mission de proposer un jeu plaisant tout en obtenant le maintien du club. La préparation estivale n’a pas spécialement rassuré les supporters alsaciens puisque le Racing n’a pas remporté la moindre rencontre. Dans cette équipe, on retrouvera les Emegha ou le prometteur Bakwa, mais aussi une nouvelle tête avec Guela Doué arrivé de Rennes. Le RCS a en revanche perdu Gameiro et les prêtés Brésiliens par Chelsea. Dans cette confrontation entre deux équipes dans le dur lors de la préparation, Montpellier semble pourrait se baser sur sa stabilité et le fait de jouer à domicile pour l’emporter sur son adversaire alsacien. Rappelons qu’Adams avait été l’auteur d’un énorme début de saison l’an dernier.

