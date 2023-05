Pronostic Montpellier Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Montpellier sur sa lancée face à Nice

De retour au club après un passage compliqué à Brest, Michel der Zakarian a permis à Montpellier de décrocher son maintien. En mal de confiance, le MHSC plane depuis quelques semaines en Ligue 1 avec des superbes prestations. En effet, le club héraultais a notamment remporté de belles affiches face à Rennes (1-0) alors que Montpellier était en infériorité numérique, puis en surclassant Monaco (0-4) à Louis II. Ensuite, les partenaires de Jordan Ferri ont participé au match le plus spectaculaire de la saison en s’inclinant à Lyon (5-4) alors qu’ils avaient mené 4-1. Malgré ce final cruel, les Montpelliérains sont repartis de l’avant avec un nul arraché face à Lorient (1-1) et une victoire écrasante le week-end dernier sur le FC Nantes (0-3) avec une réalisation de Nordin. L’ancien Stéphanois réalise une très bonne fin de saison avec plusieurs buts et des passes décisives. A la Beaujoire, la pépite Wahi était absente pour suspension mais sera présente pour la réception de Nice. L’international espoir a inscrit 17 buts pour 5 passes décisives.

En face, Nice a brillé sur la scène européenne avec un quart de finale de Conference League. Pour le reste, la formation azuréenne s’est montrée décevante avec une élimination au Puy en Coupe de France et une 9e place actuelle en Ligue 1. La saison des Aiglons a été marquée par plusieurs problèmes extra-sportifs qui n’ont pas aidé lors de cet exercice, avec les départs de Galtier et Fournier, les arrivées tardives de nouveaux dirigeants, et l’affaire Galtier. Depuis son élimination en Conference League, Nice a connu des résultats mitigés avec des victoires face à Troyes et Rennes, pour des revers contre Clermont et Strasbourg. Le week-end dernier, les Niçois nous ont offert un soporifique match nul sans but face à Toulouse (0-0). Dans ce sprint final, Nice ne joue plus grand-chose et semble préparer la saison prochaine, avec notamment le choix du futur entraineur. Le directeur sportif Florent Ghisolfi devrait être l’un des Aiglons les plus occupés lors des prochaines semaines. Sur une excellente dynamique, Montpellier et son potentiel offensif devrait prendre le dessus sur une équipe niçoise tournée vers la saison prochaine.

