Pronostic Montpellier Le Havre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Montpellier à bon port face au Havre

Le retour de Michel der Zakarian dans l’Hérault en février dernier a été prépondérant dans le redressement du MHSC lors des derniers mois de la saison. Sur cette période, les Montpelliérains ont disputé des rencontres très plaisantes, avec un jeu offensif de premier plan, symbolisé par le jeune Elye Wahi, buteur à 19 reprises. Fortement convoité sur le marché, l’international espoirs est toujours au club mais n’est pas certain de disputer cette 1ère journée aux côtés des Nordin, Khazri ou Savanier. Cet été, l’ailier aanglais Mavididi est retourné en Grande-Bretagne pour défendre les couleurs de Leicester. La bande à Dr Zakarian a disputé plusieurs rencontres amicales avec une seule défaite concédée face à l’OGC Nice (1-0). Pouvant se montrer solide à la Mosson, le MHSC compte sur le soutien de La Paillade pour prendre les 3 points d’entrée.

En face, le Havre a effectué son retour en Ligue 1 grâce à l’excellent travail réalisé par le duo Bodmer – Elsner, qui a permis au club doyen de devenir champion de Ligue 2. L’été a été chargé avec l’objectif de renforcer le club, notamment par les arrivées des Kuzyaev, Nego, Ndiaye ou Salmier. En revanche, les Havrais ont perdu plusieurs éléments décisifs lors de la montée comme la pépite du milieu Richardson retourné à Reims, ou Lekhal parti au Qatar. La campagne de préparation n’a pas offert les gages attendus par le HAC, puisque le club normand a terminé sur 5 revers consécutifs. Sur globalement une très bonne dynamique depuis le retour de MDZ, Montpellier devrait prendre le dessus à domicile sur le Havre qui a montré certaines limites lors de la préparation.

