Pronostic Monaco Reims : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Monaco – Reims avec un goût de champagne

Monaco ambitionne de terminer sur le podium de Ligue 1 mais connaît une période de moins bien, démarrée lors du match retour d’Europa League face au Bayer Leverkusen. Vainqueur en Allemagne à l’aller, les Monégasques ont chuté à domicile avant de se faire éliminer aux tirs au but par les hommes de Xabi Alonso. Trois jours après, avec une équipe remaniée, le Club du Rocher avait subi une petite déculottée dans le derby face à Nice (0-3) et voulait repartir de l’avant avec leur déplacement à Troyes (19e de L1) le week-end dernier. Piégé en première période, le club monégasque a renversé le match en fin de rencontre sur un doublé de l’inévitable Ben Yedder en 3 minutes qui a inscrit à cette occasion ses 15e et 16e buts de la saison. A l’image de ses derniers matchs, l’ASM a fait preuve de fébrilité et s’est fait surprendre dans le temps additionnel (score final 2-2). Lors de cette rencontre, Monaco a plutôt bien joué mais a manqué de tranchant dans les 2 surfaces. Offensivement, l’ASM a eu de nombreuses occasions de marquer mais s’en est remis à son seul capitaine,. Ce dimanche, les Monégasques espèrent repartir de l’avant pour conserver leur place sur le podium, voire pour revenir sur Marseille. La mission ne sera pas simple puisqu’ils affrontent une équipe rémoise en forme.

En effet, le Stade de Reims enchaîne les bonnes performances, qui lui permettent d’occuper la 8e place du classement général. La formation champenoise peut même croire à l’Europe car elle n’accuse que 6 points de retard sur Rennes, qui est loin d’être resplendissant ces dernières semaines. Depuis la prise en main de l’équipe par le belge Still, Reims est toujours invaincu en championnat. Le week-end dernier, les Rémois ont profité de leur surplus de confiance pour arracher un succès dans les dernières secondes de leur rencontre face à Ajaccio (1-0). Victorieux de 3 de ses 4 derniers matchs de championnat, Reims se veut ambitieux à Monaco et compte sur le réveil de Balogun, muet lors des 3 dernières journées. Invaincu depuis 18 matchs en Ligue 1, Reims pourrait jouer un mauvais tour à l’AS Monaco en accrochant au moins le point du nul à Louis II.

