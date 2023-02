Pronostic Midtjylland Sporting Lisbonne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Le Sporting Portugal s’en sort à Midtjylland

Midtjylland a failli réaliser le coup parfait lors du match aller au Portugal en ouvrant le score par Ashour à 10 minutes de la fin. Cependant, les Danois ont concédé l’égalisation en toute fin de rencontre au bout du temps additionnel (score final 1-1). La formation entraînée par l’Espagnol Capellas a récemment repris la compétition avec une rencontre de championnat disputée lundi sur la pelouse de Viborg (0-4), 2e du championnat, au cours de laquelle Isaksen s’est illustré en inscrivant un triplé. L’attaquant danois est le meilleur buteur de son équipe depuis le départ de Dreyer à Anderlecht. Pour atteindre ces 16es de finale, le club danois a terminé en 2e position de son groupe derrière le Feyenoord, mais devant la Lazio.

En face, le Sporting a débuté sa campagne européenne en Ligue des champions où il a terminé en 3e position de son groupe derrière Tottenham et l’Eintracht Francfort, mais devant l’Olympique de Marseille. Lors du match aller, les Portugais ont dominé la rencontre face à Midtjylland, mais ont donc été tout proches de s’incliner, égalisant au bout du temps additionnel par Coates, pour sauver l’essentiel. En effet, en s’imposant ce jeudi, le Sporting sera qualifié. Décevant en championnat, le Sporting se retrouve seulement en 4e position avec déjà 15 points de retard sur le Benfica et 8 sur Braga, 3e. Le week-end dernier, les Lisboètes se sont arrachés pour prendre le dessus sur Chaves avec un doublé de Pedro Goncalves (2-3). Cet hiver, le club a perdu Pedro Porro, mais a attiré Hector Bellerin. Aux côtés de l’ancien Gunner, on retrouvera Paulinho, Trincao, Edwards ou Coates. Plus expérimenté sur la scène européenne, le Sporting pourrait décrocher la victoire au Danemark et poursuivre son aventure en 8es de finale.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

