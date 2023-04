Pronostic Manchester City Bayern : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue des champions

100€ remboursés en Freebets sur Manchester City – Bayern !

Nos pronostics Manchester City – Bayern Munich

Manchester City finit en trombe

Depuis l’arrivée des investisseurs émiratis, Manchester City a un rêve qui est de remporter la Ligue des champions. Passé proche lors des 2 dernières saisons, le club citizen a investi gros sur Haaland lors du dernier mercato pour tenter de réussir son pari. Tranquilles lors de la phase de poules, les Skyblues avaient facilement dominé le Borussia Dortmund et le FC Séville notamment. En 8es de finale, les protégés de Guardiola avaient de nouveau rencontré un club allemand avec le RB Leipzig. Tenu en échec en Allemagne sur un but entaché d’un ascenseur (1-1), City avait ensuite surclassé la bande à Marco Rose à l’Etihad (7-0) avec un quintuplé du serial buteur norvégien Haaland. Lors de la première partie de saison, City a semblé par moments ronronnant mais semble parti pour une fin de saison canon. Man City reste sur 8 victoires consécutives avec de nombreux buts marqués. Après avoir terrassé Liverpool (4-1), City a fait le taf à Southampton (1-4). Sans être brillant, le club mancunien s’est facilement imposé, ce qui montre le niveau actuel de cette équipe. Les Skyblues sont encore engagés sur 3 tableaux, puisqu’en plus de ce quart de finale de C1, ils vont disputer une demi-finale de FA Cup et visent le titre en Premier League. Condescendant 6 points de retard sur Arsenal, City est mal placé, mais compte un match en retard et doit bientôt recevoir les Gunners à l’Etihad, ce qui pourrait changer la donne.

Le Bayern entame une nouvelle ère

Depuis l’entame de saison, le Bayern affiche deux visages bien différents, un soufflant le chaud et le froid sur le plan national et un autre plus rayonnant en Ligue des champions. En effet, le club bavarois a réalisé une campagne parfaite en Coupe d’Europe puisqu’il a remporté toutes ses rencontres alors qu’il était tombé dans un groupe relevé avec l’Inter et le FC Barcelone. Les Allemands ont confirmé cette supériorité en 8es de finale en dominant le Paris Saint-Germain lors des 2 manches (0-1 et 2-0) sans laisser cependant une très grosse impression. Solide en Europe, le Bayern connaît quelques sautes de concentration sur la scène nationale. En effet, les Bavarois viennent de se faire surprendre en Coupe d’Allemagne en étant sortis en milieu de semaine dernière par Fribourg à l’Allianz Arena, et ne sont pas le rouleau compresseur habituel que l’on connaît en Bundesliga. Vainqueur des Marsupiaux il y a 10 jours pour la première de Tuchel, le Bayern possède 2 points d’avance sur le Borussia Dortmund. Une petite avance qu’il a su garder samedi en prenant sa revanche sur les hommes de Streich grâce à une superbe frappe de De Ligt (score final 0-1).

Un choc tactique

Si Guardiola ne devrait être privé que de Foden, Thomas Tuchel fait face aux absences de Neuer, Hernandez, Tel et Choupo-Moting. La défense bavaroise devrait être soumise à rude épreuve face aux assauts des Citizens. La charnière De Ligt – Upamecano va livrer un gros duel face à Haaland. Engagé sur plusieurs tableaux, le club bavarois n’a donc pas hésité à se séparer de Nagelsmann pour introniser Thomas Tuchel. L’ancien entraîneur du PSG et de Chelsea a souvent posé des problèmes à Guardiola, en remportant notamment la C1 avec les Blues face aux Citizens. Le choc tactique entre les 2 coachs s’annonce passionnant et devrait être l’une des clés de la rencontre.

Les compositions probables pour Manchester CIty – Bayern :

Manchester City : Ederson – Walker, Ruben Dias, Akanji, Aké – De Bruyne, Rodri, Gündogan – Mahre, Haaland, Grealish.

Bayern : Sommer – Cancelo, Upamecano, de Ligt, Davies – Goretzka, Kimmich – Coman, Müller, Mané – Gnabry.

Pronostics Manchester City Bayern : City l’emporte

Pep Guardiola retrouve l’un de ses anciens clubs, le Bayern Munich. Au regard de sa forme actuelle, Manchester City semble intouchable, mais se méfie d’une équipe bavaroise rompue à ce type de rencontres. Vainqueur de leurs 9 derniers matchs devant leur public, les Skyblues affrontent une équipe bavaroise qui vient de changer de coach et de chuter face à Fribourg. Dans un match qui s’annonce spectaculaire en buts, City devrait prendre le dessus sur le Bayern. City compte sur un grand Haaland qui n’en finit plus d’affoler les compteurs (11 buts lors des 4 derniers matchs qu’il a disputés) et qui avait marqué un quintuplé au tour précédent. De plus, les Skyblues possèdent d’autres atouts dans leur manche, puisque Kevin De Bruyne est toujours aussi précieux avec ses passes décisives, tandis que Jack Grealish réalise une superbe saison. Sur le banc, et c’est peut-être là la différence entre les deux clubs, Guardiola possède énormément de ressource avec Alvarez, champion du monde au Qatar.

« Vous perdez plus souvent que vous ne gagnez dans le sport », relativise Guardiola