Pronostic Majorque Cadiz : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Majorque et Cadix dos à dos

Majorque occupe actuellement la 12e place du classement avec 7 points d’avance sur la zone de relégation. Avec 5 journées à disputer, la formation des Baléares n’est pas encore sauvée et doit engranger quelques points supplémentaires pour être assurée de conserver sa place dans l’élite. Les hommes de Javier Aguirre restent sur 3 journées sans la moindre victoire, avec notamment deux défaites en déplacement face à l’Atlético de Madrid et Gérone. À domicile, Majorque se montre en revanche solide, puisqu’il ne s’est incliné qu’une seule fois lors des 11 dernières réceptions. Lors de son dernier match dans son stade, le club insulaire avait partagé les points avec l’Athletic Bilbao (1-1). Pour renouer avec le succès, Majorque compte sur son attaquant Muriqi. Le Kosovar réalise une très belle saison avec 13 buts inscrits.

En face, Cadiz est dans une situation nettement plus compliquée, puisque la formation andalouse dispose seulement d’un point d’avance sur le premier relégable, Getafe. Le week-end dernier, les Andalous ont été étrillés au Wanda Metropolitano face à une formation de l’Atlético de Madrid qui finit très bien (5-1). Avant cela, les joueurs de Sergio avaient accroché une précieuse victoire face à un adversaire direct, Valence (2-1). Lors des dernières semaines, Cadix affiche un état d’esprit combatif, mais n’a pas été épargné par le calendrier avec des confrontations face au Real Madrid, le FC Séville, le Betis, Osasuna ou l’Atlético de Madrid. Pour cette affiche entre une équipe de Majorque solide dans son stade et celle de Cadix qui lutte pour le maintien, les 2 équipes pourraient se neutraliser et se quitter sur un match nul.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

