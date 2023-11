Pronostic Maccabi Haifa Villarreal : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Villarreal domine le Maccabi Haifa ?

La situation du Maccabi Haïfa est compliquée à cause du conflit diplomatique qui touche l’Israël. L’équipe n’a donc plus joué le moindre match depuis un mois, que ce soit en championnat ou en Coupe d’Europe, et une dernière rencontre contre le Panathinaikos (0-0) en C3. Ce match ne se jouera d’ailleurs Lors de la 1re journée, le Maccabi s’était incliné contre Rennes (0-3) et pointe donc à la dernière place avec un match en retard. En championnat, l’équipe n’est que 7ème avec 6 points glanés en 4 journées. Les cadres devraient être bien de la partie, à commencer par l’Haïtien Pierrot (ex-Guingamp, 5 buts sur ses 4 derniers matchs toutes compétitions confondues, sélection incluse), Dia Saba (2 buts, 1 passe décisive en 3 apps en championnat) sans oublier l’expérimenté Chery (10 réalisations, 7 galettes la saison dernière en championnat).

Le Sous-Marin Jaune n’a disputé que 2 rencontres en C3 comme son adversaire du soir, et avait mal démarré sur la pelouse du Panathinaikos (2-0) avant de se ressaisir pour la venue du Stade Rennais lors de la J2 (1-0). En Liga, c’est assez compliqué pour les Espagnols qui ne sont que 12èmes avec 12 points. Mené 3-0 après une demi-heure de jeu, Villarreal a bien failli renverser Bilbao ce week-end mais les buts de Sorloth et Moreno sont venus trop tard (2-3). Les deux attaquants devraient être de la partie, mais un léger doute est émis sur Moreno, qui pourrait être mis au repos ce jeudi. Plusieurs joueurs manqueront en revanche à l’appel, dont le Francais Coquelin. Ce match face à un adversaire qui n’a plus joué depuis 1 mois est l’occasion pour les Espagnols de se relancer, avec l’aide de son attaquant prolifique Sorloth (6 buts en championnat, 1 but en C3).

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

