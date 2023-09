Pronostic Lyon PSG : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue 1 + 15€ offerts sans déposer d’argent

15€ offerts sans dépôt + 85€ de bonus en misant sur France – Australie !

Lyon ne sait plus rugir

Presque seul au monde en L1 dans les années 2000, l’Olympique Lyonnais connait depuis plusieurs saisons un passage à vide. Pour certains, cette perte de vitesse pourrait même être considéré comme le déclin du club rhodanien. En effet, les Lyonnais viennent de sortir d’un nouvel exercice sans aucune qualification pour une Coupe d’Europe, la 3e consécutive. Grand artisan des belles heures lyonnaises, Jean-Michel Aulas a vendu le club à John Textor. Les tensions entre les 2 hommes forts ont commencé à naître l’an passé, ce qui a poussé la nouvelle direction à écarter JMA de l’organigramme. Ces derniers jours, le clivage s’est agrandi pour arriver au point de rupture et même au conflit juridique. De plus, Laurent Blanc, mécontent du recrutement, n’a cessé de critiquer le travail de sa direction. Ce climat n’aide pas à l’épanouissement d’une équipe qui a seulement pris un point en 3 journées. Battu à Strasbourg (2-1), humilié à domicile par Montpellier (1-4), le club olympien a limité la casse le week-end dernier en obtenant le point du nul contre Nice (0-0) au terme d’un match soporifique.

Le PSG monte en puissance

Après avoir signé deux matchs nuls face à Lorient (0-0) et Toulouse (1-1), le PSG version « Luis Enrique » a montré une partie de son potentiel contre le Racing Club de Lens (3-1). Dans un match très plaisant, la vitesse des Dembélé et Mbappé, titulaires ensemble pour la 1re fois avec le PSG, a causé de nombreux dégâts dans la défense nordiste. Le PSG n’a d’ailleurs concédé le but lensois qu’en toute fin de match alors que l’issue de la rencontre avait été pliée. Revigoré par cette victoire, le club de la capitale se déplace dans le Rhône dans le but de marquer les esprits, dans sa nouvelle. En effet, le club de la capitale a vu les Neymar, Messi, Ramos, Paredes, ou Sanches quitter le club, tandis que Verratti est écarté a priori jusqu’à son départ. Pour compenser ces mouvements, le PSG a misé sur les Asensio, Ugarte, Skriniar, Hernandez et Gonçalo Ramos, en plus de Dembélé et Barcola. Cette abondance de biens sera utile pour être compétitif sur tous les tableaux. Avec une Ligue 1 resserrée et un groupe de Ligue des Champions solide (Borussia Dortmund, Milan AC et Newcastle), le PSG devrait avoir des matchs à haute intensité à intervalle régulier.

L’OL sans Lacazette ni… Barcola

Pour la réception du champion de France en titre, l’OL sera privé de son meilleur élément, Alexandre Lacazette (suspendu), tandis que la pépite lyonnaise Barcola vient de rejoindre le club parisien. Cela va être compliqué pour une attaque lyonnaise qui a marqué seulement 2 buts sur les 3 premières journées. En plus, les cadres Anthony Lopes et Dejan Lovren vont rester forfait. Du côté du PSG, on devrait toujours retrouver Kimpembe, Nuno Mendes, Letellier, Bernat, Mukiele, Kang-In Lee et Rico à l’infirmerie. Absent de dernière minute la semaine passée, Gonçalo Ramos pourrait encore rater une rencontre, mais Asensio (auteur de l’ouverture du score face à Lens), est plus qu’un supersub.

Les compos probables pour Lyon – PSG :

Lyon : Riou – Mata, Diomandé, Caleta-Car, Tagliafico – Tolisso, Lepenant, Caqueret – Nuamah (ou Kadewere), Sarr, Cherki.

PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha – Dembélé, Asensio, Mbappé.

Le PSG rajoute un peu plus de chaos à Lyon

Ce dimanche, les Parisiens retrouvent un adversaire qui leur a souvent posé problème ces dernières années, l’Olympique Lyonnais, mais chez qui il n’a plus perdu en 5 déplacements (4 victoires pour le PSG et 1 nul). Les atermoiements extra-sportifs lyonnais mettent le feu au poudre, au milieu de résultats sportifs décevants depuis la reprise. En cas d’issue défavorable pour l’OL, la situation pourrait avoir des conséquences pour Laurent Blanc. Face au chaos qui règne actuellement à Lyon, Paris devrait poursuivre sa montée en puissance en prenant le dessus sur la bande à Blanc. Mbappé (3 buts en 2 matchs) espère continuer à se régaler.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

