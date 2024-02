Pronostic Lyon Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lyon poursuit sa remontada ?

En grande difficulté cette saison, Lyon végète en bas de classement et reste sous la menace d’une improbable descente à l’échelon inférieur. La formation rhodanienne est actuellement 13e de Ligue 1 et ne compte que 3 points d’avance sur la zone de relégation. Conscients du danger qui les guette, les dirigeants ont pris la décision de renforcer considérablement l’équipe durant le mercato hivernal. Ce choix porte ses fruits, puisque les Gones ont remporté 5 de leurs 7 derniers matchs de championnat, pour 2 défaites. Cela leur a permis de se donner un peu d’air au classement. Depuis un revers subi contre Rennes (2-3), Lyon s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France et a remporté ses 2 matchs de Ligue 1 disputés contre Marseille (1-0) et Montpellier le week-end dernier (1-2). Particulièrement à son avantage depuis décembre, le général Lacazette, auteur de 8 buts lors des 7 dernières journées, n’est pas étranger au redressement de l’OL.

En face, Nice fait très belle figure pour la première saison sur le banc du technicien italien Farioli. Largement décrochés par le leader parisien, les Aiglons sont en revanche 2es de Ligue 1 et se mêlent donc à la lutte pour se qualifier en Ligue des champions (2 points d’avance sur la 4e place). Ils montrent néanmoins des signes d’essoufflement depuis quelques semaines. En effet, Nice n’a gagné que contre le relégable Metz (1-0) lors des 4 dernières journées, pour 1 match nul et 2 défaites. Habituellement très solides derrière, les coéquipiers de Dante ont beaucoup souffert face à Monaco le week-end dernier (défaite 2-3). Ils voudront sans nul doute montrer un autre visage défensivement ce vendredi soir. La tâche s’annonce difficile à Lyon, qui retrouve des couleurs et pourra compter sur son capitaine Lacazette pour tenter de forcer le verrou niçois.

