Pronostic Lyon Le Havre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lyon retrouve son mordant face au Havre

L’Olympique Lyonnais connaît des heures sombres entre des résultats sportifs décevants et des tensions en interne. Face aux piètres performances de l’OL, John Textor a décidé de se séparer de Laurent Blanc et de nommer Fabio Grosso pour prendre la relève. Le président de l’OL espère que ce changement provoquera le fameux choc psychologique censé réveiller les joueurs rhodaniens. En effet, Lyon a connu de tristes résultats avec des défaites face à Strasbourg (2-1) et Montpellier (1-4) pour un nul à Nice (0-0). Lors de la dernière journée, la formation lyonnaise a encaissé une lourde défaite face au PSG (1-4) mais a paradoxalement rassuré en 2e mi-temps, notamment sur le plan offensif en se créant de nombreuses opportunités. Pour la réception du Havre, l’OL va récupérer son capitaine et meilleur buteur de la saison passée Lacazette, qui a purgé sa suspension, mais aussi la recrue Nuamah, impressionnant en sélection. Avec les Cherki, Tolisso, Caqueret, Tagliafico ou Lopes, Lyon possède sur le papier les hommes capables de relancer la formation rhodanienne.

► 10€ SANS DEPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Le Havre a tout simplement remporté le championnat de Ligue 2 la saison dernière. Les Normands se sont appuyés sur leur collectif bâti par le duo Bodmer – Elsner pour réussir cet objectif. Pour son retour en L1, la formation havraise se montre intéressante avec une seule défaite concédée à domicile contre Brest (1-2). Lors des autres rencontres, les Havrais se sont montrés accrocheurs avec deux matchs nuls arrachés en déplacement dans les dernières minutes à Rennes (2-2) et Montpellier (2-2). Avant la trêve internationale, les hommes de Luka Elsner ont fait forte impression en surclassant Lorient (3-0), avec un Alioui particulièrement inspiré. Malgré une confiance effritée, Lyon pourrait se ressaisir lors de la réception du Havre et lancer une nouvelle dynamique dans le club. Le retour de Lacazette et le changement d’entraîneur pourraient être deux facteurs déterminants.

► Le pari « Victoire Lyon » est coté à 1,67 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 167€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « Lacazette buteur » est coté à 1,82 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 182€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Lyon – Le Havre :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) en EXCLU avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Lyon Le Havre détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Espagne : quand elles disent non à la sélection, c'est non !