Pronostic Lorient Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lorient – Metz : un nul qui n’arrange personne ?

L’opposition entre Lorient et le FC Metz concerne la partie basse du tableau et plus précisément la lutte pour le maintien. En effet, la formation bretonne occupe actuellement l’une des pires positions, celle de 1er relégable. Ce classement est surprenant au regard de la saison dernière où les Merlus avaient réalisé un exercice de bonne teneur. Le vrai-faux départ de Le Bris a peut-être eu un impact sur les résultats de son équipe qui pratique un jeu nettement moins convaincant que l’an passé. Depuis l’entame de saison, Lorient ne s’est imposé qu’à deux reprises face à Lille (4-1) qui sortait d’un match fatigant en Coupe d’Europe et contre une équipe rennaise loin d’être brillante en Ligue 1. Lors de la dernière journée avant la trêve internationale, le club morbihannais a confirmé ses difficultés en s’inclinant logiquement contre Clermont (1-0).

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, le FC Metz a retrouvé la Ligue 1 un après sa descente en L2. Comme pressenti, le club lorrain lutte pour le maintien. Actuellement, la formation messine se trouve en 11e position avec 2 points. Irréguliers depuis le début de saison, les Messins ont montré des signes d’amélioration lors des dernières journées avec deux nuls face au Havre (0-0) et Lyon (1-1) pour un succès contre Nantes (3-1). Cette dernière victoire a redonné confiance aux Grenats qui ont marqué pour la première fois 3 buts dans une rencontre. Lors de la trêve internationale, les Lorrains ont perdu en amical contre Elversberg (1-0). Depuis le début de saison, Metz se montre plus performant loin de ses bases que dans son stade. Dans cette affiche entre mal classés qui gagnent très peu et qui ont besoin de points, Lorient et Metz pourraient se neutraliser au terme d’une rencontre avec des buts des deux côtés.

► Le pari « match nul » est coté à 3,30 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 330€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « les 2 équipes marquent » est coté à 1,66 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 166€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Lorient – Metz:

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Lorient Metz encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Une boîte aux lettres pour supporter le FC Lorient