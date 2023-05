Pronostic Liverpool Fulham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool s’en remet encore à Jota face à Fulham

Longtemps dans le ventre mou du classement de Premier League, Liverpool est en train de sauver sa saison. Depuis qu’ils ont été éliminés de toutes les coupes, les Reds sont revenus en forme et viennent même de remporter leurs 4 derniers matchs de Premier League : face à Leeds (1-6), Nottingham Forest (3-2), West Ham (1-2) et Tottenham ce week-end (4-3). Ce dernier succès leur a permis de dépasser leur adversaire du jour, et de remonter à la 5e place. Le rebond de Liverpool s’explique notamment par le retour en forme de Diogo Jota. Longtemps blessé, l’international portugais a mis du temps pour revenir à 100% mais il vient de scorer 5 buts sur les 4 derniers matchs.

De son côté, Fulham a réussi déjà sa saison. Habitué à faire l’ascenseur, le promu londonien sera bien au rendez-vous de l’élite anglaise en août prochain. Le seul regret pour Fulham est de ne pas avoir pu garder le bon wagon pour les places européennes. Passé du top 6 à la 10e place, le club ne peut plus compter sur son meilleur buteur Mitrovic depuis plusieurs matchs (longue suspension) et cela se ressent dans les résultats. Fulham a notamment perdu ses deux derniers matchs, contre Aston Villa (1-0) et Manchester City (1-2). Logiquement, à Anfield, Liverpool devrait pouvoir l’emporter ce mercredi.

