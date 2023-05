Pronostic Liverpool Aston Villa : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool, le grand 8 face à Aston Villa

Longtemps distancé dans la course à la Ligue des Champions, Liverpool effectue une fin de saison canon qui lui a permis de se rapprocher du Top 4. Cependant, la réaction des Reds (5es) est certainement intervenue un peu trop tard pour décrocher un accessit en C1. Lundi dernier, la bande à Jurgen Klopp a confirmé son incroyable forme en s’imposant tranquillement à Leicester (0-3) avec un doublé de la révélation Curtis Jones et une merveille de coup-franc de Trent Alexander Arnold. Habitué à apparaître au tableau d’affichage (19 buts cette saison en PL), Mo Salah a signé un triplé de passes décisives. De plus, il s’agit du 3e clean sheet consécutif du club de la Mersey qui encaissait jusque-là beaucoup de buts. Cette bonne dynamique est à mettre au crédit de Klopp qui a su apporter de la variété dans sa tactique. A l’image de ce que fait Guardiola avec Stones, le technicien allemand demande à TAA de se positionner dans le cœur du jeu lorsque son équipe a la possession. Depuis ce changement tactique, le jeune latéral de Liverpool enchaîne les excellentes prestations. Déterminé à jouer le coup à fond, les Reds devraient tout mettre en œuvre pour remporter leurs deux derniers matchs face à Aston Villa puis sur la pelouse de Southampton et espérer le top 4. Ce samedi, il s’agira de la dernière à domicile pour les protégés de Klopp. Anfield s’annonce bouillant et aura à cœur de remercier des éléments sur le départ qui ont marqué le club comme Firmino ou Milner.

En face, Aston Villa n’a cessé de progresser depuis l’arrivée d’Unai Emery. Le technicien espagnol avait à cœur de montrer tout son potentiel après son passage délicat à Arsenal. L’ancien entraîneur du PSG a permis à Villa de remonter à la 8e place. Ses protégés possèdent le même nombre de points que Tottenham qui occupe le dernier strapontin pour une place européenne. Villa arrive à Anfield avec l’ambition de prendre les 3 points et mettre la pression sur les Spurs. Le week-end dernier, le club de Birmingham a réalisé une excellente opération en s’imposant à domicile face aux partenaires d’Harry Kane (2-1). Très bons dans leur Villa Park, les Villans sont moins à l’aise en ce moment loin de leurs bases avec 3 matchs sans la moindre victoire (2 défaites face à Wolverhampton et Man U pour un nul contre Brentford). Cette équipe de Villa possède d’excellents joueurs avec les Watkins, Douglas Luiz, Ramsey, McGinn ou Buendia. Sur une excellente dynamique, Liverpool devrait enregistrer une 8e victoire de rang face à Aston Villa.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

