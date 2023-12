Pronostic Liverpool Arsenal : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Avantage Liverpool contre Arsenal à Anfield

Les Reds sont de nouveau en lice pour le titre après une saison dernière assez décevante, puisqu’ils occupent actuellement la 2e place de Premier League avec un petit point de retard sur le leader. À noter que Liverpool n’a concédé qu’une seule défaite sur la pelouse de Tottenham fin septembre à la suite d’une grossière erreur d’arbitrage (2-1). Lors de la dernière journée, ils n’ont pas su concrétiser leur domination contre Manchester United (0-0), un nul qui stoppe une belle série de 3 succès de suite (Fulham, Sheffield United et Crystal Palace). Klopp ne pourra toujours pas compter sur le retour de l’important latéral gauche Robertson, ni sur Matip, Thiago Alcantara et Diogo Jota qui seront trop justes, comme le jeune milieu de terrain Bajcetic. En revanche, le joueur clé de la 2e meilleure attaque de PL, Mohamed Salah (11 buts et 7 passes en PL), sera aligné, tout comme l’homme à tout faire Alexander-Arnold qui enchaîne les belles prestations depuis quelques semaines.

► 10€ SANS DEPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

C’est peut-être la bonne année pour les Gunners qui ont longtemps fait la course en tête la saison passée, pour finalement laisser le titre à City. Leader, Arsenal a laissé filer des points sur la pelouse de Villa récemment (1-0), mais a quand même remporté 5 de ses 6 derniers matchs contre Burnley, Brentford, Wolverhampton, Luton Town et dernièrement face à Brighton (2-0). La défense et le milieu des Gunners sont amochés pour le déplacement à Anfield, puisque Timber, Tomiyasu et Partey sont toujours blessés, tout comme les moins utilisés Fabio Vieira et Elneny. Mais en attaque, tout le monde est bien là, notamment Jesus qui a inscrit son 3e but en championnat le week-end dernier, et qui aura à ses côtés l’importantissime Odegaard (4 buts et 2 passes en PL) et les deux ailiers Saka (5 buts et 6 passes en PL) et Martinelli (2 buts et 2 passes en PL). Cependant, sur la pelouse d’Anfield, les Gunners vont être mis en difficulté, et leur première place est menacée. On pourrait assister à un match à buts au vu du potentiel offensif des deux équipes, mais avantage Liverpool qui n’a toujours pas perdu cette saison dans son jardin. Salah est en très grande forme et aime les gros matchs, il devrait à nouveau se montrer et peut-être marquer pour la 12e fois cette saison.

► Le pari « Liverpool ou nul et Plus de 1,5 but » est coté à 1,70 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 170€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « Salah buteur » est coté à 2,62 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 262€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Liverpool – Arsenal :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) en EXCLU avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Liverpool Arsenal détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Arsenal-Liverpool au 3e tour de la FA Cup