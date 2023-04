Pronostic Lille Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille réagit face à Montpellier

En forme lors des dernières semaines, Lille a connu une grosse désillusion le week-end dernier. En effet, les Nordistes se sont inclinés sur la pelouse de la lanterne rouge angevine (1-0). Ce revers est d’autant plus frustrant que les Lillois ont largement dominé la 1re période et que le SCO n’avait plus gagné depuis le mois de septembre. Avant cela, le LOSC avait remporté deux matchs consécutifs face à Toulouse (0-2) et Lorient (3-1). Lors de ces 3 dernières rencontres, le buteur Jonathan David n’a pas marqué le moindre but. Avec 19 buts, le Canadien partage la tête du classement des meilleurs buteurs avec Kylian Mbappé. Son réveil est attendu lors de la réception de Montpellier. A domicile, le LOSC est très solide puisqu’il est invaincu depuis le mois de septembre. Cinquième de Ligue 1, Lille occupe le dernier strapontin qualificatif pour une place européenne. En revanche, les hommes de Fonseca sont sous la menace de Rennes, qui se trouve à 2 unités et Lyon à 5 points.

En face, Montpellier (12e) est calé dans le ventre mou de Ligue 1 avec 11 points d’avance sur le premier relégable, Strasbourg. Les Héraultais ont a priori besoin de 3 points pour assurer sa place dans l’élite. Arrivé en cours de saison, Michel der Zakarian a relancé le MHSC qui a signé à son arrivée une très belle série de 7 journées sans la moindre défaite (5 victoires et 2 nuls). En revanche, cette belle série a pris fin le week-end dernier lors de la réception de Toulouse (1-2). Peut-être parce que ses joueurs avaient en tête que le maintien était quasiment assurée. Très solide à domicile où il a remporté 2 de ses 3 derniers matchs (pour un nul), Lille devrait se reprendre en dominant Montpellier. Le réveil de Jonathan David est attendu.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

