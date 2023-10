Pronostic Lens PSV : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue des Champions

Pour cette affiche de la 3e journée de C1, Winamax vous propose de récupérer un bonus de 100€ DIRECT. Et nous, on vous donne nos pronostics Lens – PSV

Déposez 100€ et misez DIRECT avec 200€ sur Lens – PSV

Le bonus Winamax est actuellement de 100€ DIRECT !

Récupérez le montant de votre 1er dépôt en Freebets après inscription jusqu’à 100€ chez Winamax.

Exemples de ce bonus Winamax en fonction du montant de votre 1er dépôt :

– Si vous déposez 50€, Winamax vous offre direct 50€ de bonus et vous avez donc 100€ pour miser.

– Si vous déposez 100€, Winamax vous offre direct 100€ de bonus et vous avez donc 200€ pour miser.



Cliquez sur ce lien ou sur l’image ci-dessous pour profiter du bonus Winamax.

Nos pronostics Lens – PSV

► Le pari « Victoire Lens ou match nul et Plus de 1,5 but » est coté à 1,64 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax.

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 228€ (328€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « victoire Lens » est coté à 2,35 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax.

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 370€ (470€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Wahi buteur » est coté à 2,50 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax.

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 400€ (500€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

Lens sublimé par l’Europe

Le Racing Club de Lens sort d’une saison incroyable où il a accroché la 2e place de L1 derrière le PSG. Cette position a été un exploit, mais est au final plutôt logique au regard des derniers exercices des Sang et Or, qui furent tout proches d’accrocher l’Europe lors des 2 saisons qui ont suivi leur montée en Ligue 1. Amputé d’Openda et Fofana à l’intersaison, les joueurs lensois réalisent en revanche une entame de championnat décevante, avec une 15e place au classement, juste avant la zone rouge. Après avoir connu un début cauchemardesque, les Sang et Or se sont repris et sont invaincus lors des 4 dernières journées avec des victoires sur Toulouse et Strasbourg, pour des nuls contre Lille dans le derby (1-1) et vendredi au Havre (0-0). Paradoxalement, Lens affiche un visage radicalement différent dans cette C1 où son statut d’outsider lui convient à merveille. Après avoir accroché le nul chez le dernier vainqueur de l’Europa League, le FC Séville (1-1), le club nordiste a signé un exploit à Bollaert face à Arsenal (2-1). Lors de cette rencontre, les hommes de Franck Haise ont infligé aux Gunners leur 1er et seule défaite de la saison.

Un PSV à l’affût

Le PSV Eindhoven vit une saison opposée à celle du Racing Club de Lens. Dernier de ce groupe de C1, le club d’Eindhoven se montre très performant sur la scène nationale où il occupe la tête devant l’AZ Alkmaar. Après 9 journées d’Eredivisie, le PSV affiche un bilan incroyable de 9 succès en autant de rencontres. De plus, les hommes de l’ancien coach lyonnais Peter Bosz ont inscrit 30 buts et n’en ont concédé que 3. Le week-end dernier, les coéquipiers de Luuk de Jong se sont de nouveau baladés face à Sittard (3-1). Sur la scène européenne en revanche, le PSV ne connaît pas la même réussite puisqu’il a subi un lourd revers sur la pelouse d’Arsenal (4-0) avant d’être tenu en échec par le FC Séville (2-2). Lors de cette rencontre, les Bataves ont affiché un bel état d’esprit pour revenir au score à 2 reprises, dont la dernière fois dans le temps additionnel. Cette double confrontation face au Racing Club de Lens devrait être décisive pour la suite de la compétition des deux clubs.

Lens quasiment au complet, le PSV sans Noa Lang

Pour cette rencontre de C1, Franck Haise est toujours privé de Cabot et Farinez, mais récupère Wahi et Medina, absents au Havre vendredi. Le coach artésien devrait poursuivre sur ce qu’il avait fait lors des 2 premières journées en alignant notamment un duo au milieu de terrain composé d’Abdul Samed et de Mendy, qui avait déjà joué la C1 avec Leicester. Pour le reste, on devrait avoir du grand classique avec notamment l’excellent capitaine Samba dans les cages. En face, le PSV sera privé de son excellente recrue estivale Noa Lang, blessé. Pour affronter Lens, Bosz devrait s’appuyer sur une arrière-garde traditionnelle dans laquelle on retrouvera les anciens Niçois Benitez et Boscagli. Offensivement, le club d’Eindhoven possède de la qualité avec le Belge Bakayoko, le mexicain Lozano ou les bataves Til et de Jong.

Les compositions probables pour ce Lens – PSV :

Lens : Samba – Gradit, Danso, Medina – Frankowski, Mendy, Abdul Samed, Machado – Sotoca, Thomasson – Wahi (ou Saïd).

PSV : Benitez – Teze, Ramalho, Boscagli, Dest – Tillman, Schouten, Veerman – Bakayoko, De Jong, Lozano.

Lens réussit une belle opération

Dans un stade Bollaert qui s’annonce bouillant, le Racing Club de Lens va vouloir faire fructifier ses premiers résultats obtenus en Ligue des Champions face à Séville et Arsenal. Actuellement en tête de son groupe, le club nordiste réussirait une superbe opération dans l’optique de la qualification en s’imposant face au PSV. Pour cela, le Racing doit s’appuyer sur le même état d’esprit que lors des deux premières rencontres. Solide défensivement autour d’un Samba décisif, les Sang et Or se projettent rapidement vers l’avant avec les Thomasson, Wahi et ses pistons. Tout près de l’emporter au Havre, Lens va récupérer son piston gauche Machado et son buteur Wahi (2 buts et 2 passes décisives dans cette C1, dont la réalisation décisive face à Arsenal d’une superbe volée. A domicile, Lens hausse le niveau en Ligue des Champions et dispose des armes pour s’imposer face au PSV qui avait été dominé 4-0 par Arsenal lors de son 1er déplacement dans ce groupe.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le pronostic Lens PSV Eindhoven détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Lens a le devoir d’y croire