Pronostic Lens OM : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue 1

Pour l'affiche du week-end en Ligue 1, ZEbet vous propose de récupérer un bonus de 100€ DIRECT. Et nous, on vous propose nos pronostics Lens – OM.

Nos pronostics PSV – Lens

Lens veut rebondir

Vice-champion de France en titre, Lens a connu un départ compliqué mais a depuis redressé la tête. Cependant, les hommes de Franck Haise accumulent les matchs nuls qui ne leur permettent pas de se replacer dans le haut de tableau. Invaincu lors des 6 dernières journées de Ligue 1, le Racing se trouve en 10e position, avec 3 unités de plus seulement par rapport au premier relégable, Metz. Après avoir enregistré des nuls contre Lille (1-1) et Le Havre (0-0), Lens pensait avoir eu le déclic lors de la réception de Nantes (4-0) mais est ensuite retombé dans ses travers à Lorient (0-0). La formation nordiste doit cette année apprendre à gérer à disputer deux compétitions en même temps puisqu’elle joue également la Ligue des Champions. Restés invaincus lors des 3 premières journées, les Sang et Or ont connu une désillusion à Eindhoven, mercredi (1-0). A la suite de ce revers, les Lensois se retrouvent en 3e position avec des matchs à venir face à Arsenal et le FC Séville.

L’OM entamer une série

Dépassé l’an dernier par Lens dans la course à la 2e place, l’Olympique de Marseille a connu des derniers mois très agités. Cet été, les supporters marseillais se réjouissaient à l’idée de voir ce nouvel OM, avec les Aubameyang, Kondogbia, Sarr ou Ndiaye. Après une élimination en tours préliminaires de C1 et un jeu décevant en L1, les associations de supporters ont mis la pression sur la direction, ce qui a poussé Marcelino à démissionner. Arrivé en tant que pompier de service, Gattuso tente d’insuffler un vent nouveau sur son équipe. Il y a 15 jours, le technicien italien a déploré l’attitude des supporters phocéens qui ont attaqué le bus lyonnais. Dans ce climat délétère, l’OM essaie de sortir la tête de l’eau. Le week-end dernier, les Phocéens ont livré une triste rencontre face à Lille (0-0) conclu sur un nul guère encourageant. En revanche, la formation olympienne a réalisé une bonne opération en Europa League en s’imposant contre l’AEK Athènes (0-2) en milieu de semaine, une deuxième fois en deux matchs. L’OM est bien placé pour la qualification.

Lens quasiment au complet, pas l’OM

Lens ne devrait être privé que des blessés longue durée Farinez et Cabot. L’OM est privé en ce moment de Rongier et Ounahi, tandis qu’Aubameyang a raté le match de jeudi et est incertain. Avec l’absence de Rongier, Veretout a pris ses responsabilités au milieu de terrain jeudi. Sans Aubameyang, Vitinha s’est montré très actif mais a été maladroit dans le dernier geste. Le Portugais se crée des occasions qui pourraient lui permettre de conserver sa place en attaque, même en cas de retour d’Aubameyang.

Les compositions probables pour ce Lens – OM :

Lens : Samba – Gradit, Danso, Medina – Frankowski, Mendy, Abdul Samed, Machado – Sotoca, Wahi, Fulgini. Marseille : Pau Lopez – Clauss, Gigot, Mbemba, Renan Lodi – Kondogbia, Veretout – Sarr, Harit, Ndiaye – Vitinha.

Léger avantage pour Lens

La 12e journée de Ligue 1 se termine par une très belle affiche entre Lens et Marseille, qui avaient fini respectivement 2e et 3e l’an passé. Battu une seule fois à Bollaert depuis début février, le Racing est logiquement légèrement favori. Marseille va mieux mais a remporté jeudi son premier match à l’extérieur seulement cette saison (2 nuls, 3 défaites en Ligue 1). Dans cette rencontre entre équipes européennes, la fatigue et le besoin de points des deux formations devrait nous offrir un match ouvert avec des buts de chaque côté.

