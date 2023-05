Pronostic Leicester Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool enchaîne face à Leicester

En clôture de la 36e journée de Premier League, Leicester reçoit Liverpool au King Power Stadium ce lundi. Ces deux formations ne connaissent pas la saison souhaitée puisque les Foxes luttent pour le maintien tandis que Liverpool doit se contenter des accessits pour une compétition européenne. Souvent bien placé ces dernières années, Leicester est en danger dans cette dernière ligne droite de la saison. En effet, les Foxes accusent à l’orée de cette journée 2 points de retard sur la 1ière formation non relégable, Everton. De plus, les protégés de Dean Smith ont une fin de championnat assez compliqué avec donc Liverpool, mais aussi Newcastle et West Ham au programme. Les Foxes avaient limité la casse lors des dernières journées avec des nuls contre Leeds (1-1) et Everton (2-2), pour une victoire face à Wolverhampton (2-1) mais ont subi un lourd revers à Fulham lors de la dernière journée. Menés 5-1 à la 70e minute, les partenaires de Vardy (qui a raté un penalty) ont profité de la déconcentration des Cottagers en fin de match pour adoucir le score (5-3). Habituellement performant dans son stade, Leicester ne s’est imposé que 2 fois lors des 11 dernières réceptions.

En face, Liverpool a connu un exercice très compliqué avec des éliminations des différentes coupes et un parcours en championnat décevant. Néanmoins, sans être particulièrement brillants, les Reds finissent forts avec 6 victoires consécutives. Cette bonne passe devrait permettre aux protégés de Klopp d’accrocher une place européenne. De plus, Liverpool a comblé une bonne partie de son retard sur Manchester United et Newcastle qui n’ont pas une fin de calendrier simple à gérer. Tout reste donc encore possible pour la Ligue des Champions mais les partenaires d’Henderson doivent remporter leurs trois derniers matchs dont ce déplacement à Leicester. Si Firmino et Thiago sont absents, Klopp a retrouvé toutes ses forces vives en attaque avec notamment Jota et Luis Diaz, qui ont été absents de longs mois. Dans cette dernière ligne droite, Klopp a apporté des ajustements tactiques avec notamment le rôle de Gakpo nettement plus libre dans le jeu et qui réalise de très bons matchs, tout comme Trent Alexander-Arnold de retour à son niveau. Le week-end dernier, Liverpool a souffert pour s’imposer face à Brentford mais a pu compter sur Mo’ Salah décisif avec sa 19e réalisation de la saison. En forme, Liverpool devrait profiter des doutes actuelles de Leicester pour décrocher une nouvelle victoire.

