Pronostic Lazio Milan : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Milan AC va chercher un résultat chez la Lazio

La 27e journée de Serie A débute ce vendredi avec une très belle affiche entre la Lazio, 2e du championnat l’an passé, et le Milan AC, qui avait remporté le Scudetto il y a de cela 2 saisons. Les Romains ouvrent cette journée en perspective de leur 8e de finale retour face au Bayern Munich en Ligue des Champions. Lors du match aller, les Biancocelesti avaient trouvé la faille par Immobile sur penalty (1-0). En Serie A, les hommes de Sarri ont plus de mal puisqu’ils occupent seulement la 8e place du classement à 4 unités du dernier strapontin qualificatif pour une compétition européenne. Depuis son succès contre le Bayern, la Lazio s’est inclinée à domicile face à Bologne (1-2) et le week-end dernier contre la Fiorentina (2-1), deux adversaires directs pour une place européenne. Ce vendredi, les Laziale auront certainement en tête leur match retour de Ligue des Champions face aux Bavarois. Dans cette formation, on retrouve Guendouzi qui s’est rapidement installé au cœur du jeu.

► 10€ SANS DEPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, le Milan AC a quant à lui été sorti dès la phase de poule de Ligue des Champions. Rebasculé en Europa League, le club lombard s’est défait de Rennes en barrages et retrouvera le Slavia Prague en 8e de finale. En Serie A, les Rossoneri sont solidement installés sur le podium avec 5 points de plus que leur premier poursuivant, Bologne (4e). Les hommes de Pioli accusent trop de points de retard sur l’Inter pour espérer se mêler dans la course au titre. Le week-end dernier, les Milanais ont laissé des points en route en étant tenu en échec par l’Atalanta Bergame. Lors de cette rencontre, Leao avait ouvert le score avant qu’un penalty ne soit accordé à la Dea (1-1). Avant ce match à Rome, le Milan AC reste sur 2 journées sans victoire avec donc ce nul contre Bergame et la défaite à Monza (2-0). Les Milanais pourraient profiter du manque de concentration de la Lazio, tournée vers son 8e de finale de C1, pour repartir de Rome avec au moins un point.

► Le pari « Victoire Milan ou match nul et plus de 1,5 buts » est coté à 1,69 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 169€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « match nul » est coté à 3,22 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 322€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Lazio – Milan AC :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) en EXCLU avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Lazio Milan AC détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !