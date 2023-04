Pronostic Lazio Juventus : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Juventus reste solide face à la Lazio

Sans faire de bruit, la Lazio s’est installée en deuxième position de Serie A derrière un Napoli archidominateur. Les Laziale profitent de leur forme actuelle, mais aussi des contre-performances de leurs adversaires. Les hommes de Sarri sont sur une bonne dynamique et sont invaincus lors des 6 dernières journées. De plus, les Biancocelesti se sont imposés juste avant la trêve internationale dans le derby face à la Roma (1-0) grâce à une réalisation de Zaccagni, révélation de la saison. L’attaquant romain compte 9 buts, comme son coéquipier Immobile. Le week-end dernier, la Lazio a consolidé sa seconde place en dominant Monza (0-2) avec des buts de Pedro et Milinkovic-Savic. Éliminée de la Ligue Europa Conférence et de la Coppa Italia, la Lazio mise tout sur le championnat et espère accrocher une place dans le top 4. Avec 4 points d’avance sur son premier poursuivant, la bande de Sarri possède même le droit à l’erreur. Pour affronter son ancien club, Sarri possède un effectif au complet.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

7e, la Juventus a été sanctionnée de 15 points de pénalité alors qu’elle était installée dans le top 4. Sans cette sanction, la Vieille Dame occuperait la 2e place du championnat avec 4 points d’avance sur la Lazio. La fin de saison s’annonce passionnante pour la Juve qui est en course pour les quarts de finale de la Ligue Europa, avec une confrontation à venir face au Sporting. De plus, les Bianconeri sont en lice en Coppa Italia où ils ont été tenus en échec lors de l’aller par l’Inter (1-1) en milieu de semaine. Lors de cette rencontre, Cuadrado pensait avoir donné un avantage décisif à son équipe à 7 minutes de la fin, mais un penalty de Lukaku dans les arrêts de jeu a remis les 2 équipes à égalité. La main de Bremer qui a donné le penalty semble assez sévère, d’autant qu’une faute aurait pu être sifflée sur un défenseur juventini juste avant. Sur ses 19 derniers matchs toutes compétitions confondues, la Vieille Dame se montre très impressionnante, et notamment en Serie A où elle n’a perdu des points que lors de son revers face à la Roma (1-0). Après avoir battu la Sampdoria (4-2), la Juve a enchaîné en dominant l’Inter (0-1) et le week-end dernier face au Hellas Vérone (1-0). Allegri est toujours privé de Pogba et Bonucci, mais a le choix pour le reste, avec notamment l’excellent duo Vlahovic – Di Maria en attaque. En grande forme, la Juve devrait au moins accrocher un nul face à une Lazio déterminée à conserver sa 2de place.

► Le pari « Victoire Juventus ou match nul et moins de 3,5 buts » est coté à 1,62 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax.

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 224€ (324€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Di Maria ou Vlahovic buteur » est coté à 2,35 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax.

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 370€ (470€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Lazio – Juventus :

– 100€ DIRECT(Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Lazio Rome Juventus détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !