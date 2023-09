Pronostic Laval Valenciennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Laval – Valenciennes : les Tangos continuent de danser

Pour son retour en Ligue 2 l’an passé, le stade Lavallois s’était sauvé grâce à une excellente dernière ligne droite au cours de laquelle il avait remporté 4 de ses 5 derniers matchs. Sur cette lancée, les Mayennais ont débuté la saison en s’imposant face à Angers (1-0) avant de s’incliner face à une autre formation reléguée de Ligue 1, Troyes (3-1). Ce revers est le seul subi par les hommes d’Olivier Frapolli dans cette entame de championnat. En effet, le stade est tout simplement la sensation de Ligue 2 du moment. Laval vient notamment de s’imposer lors des 4 dernières journées face à Caen, Bastia, Guingamp et en milieu de semaine contre le Paris FC (2-1 en déplacement). En pleine réussite, le club mayennais est en tête du championnat avec 3 points de plus que Grenoble. Les hommes de Frapolli ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin et veulent profiter de la venue d’une équipe valenciennoise pas au mieux.

En effet, Valenciennes se présente à Francis-le-Basser en étant avant-dernier de Ligue 2. Cependant, le club nordiste ne compte qu’un seul point de retard sur le 1er non relégable. Au regard des dernières saisons, il n’est pas étonnant de retrouver le VAFC dans les bas-fonds du classement. L’an dernier, Valenciennes s’en était sorti de justesse grâce à une différence de buts favorable. Mal rentrés dans cette saison avec deux lourdes défaites face à Auxerre et Bastia, le club nordiste avait relevé la tête mais vient de perdre ses 2 derniers matchs à domicile face à Bordeaux (1-2) et surtout contre le promu Concarneau (0-1). En pleine bourre, Laval devrait prendre le meilleur sur une équipe valenciennoise qui ne connait pas la même réussite.

